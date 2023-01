C’è posta per te, il postino Giovanni Vescovo: “Ecco cosa faccio se il destinatario non apre la porta” Giovanni Vescovo, nuovo postino di C’è posta per te, ha raccontato alcuni retroscena in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ecco cosa succede quando il destinatario dell’invito di Maria De Filippi non apre la porta.

A cura di Daniela Seclì

Giovanni Vescovo è il nuovo postino di C'è posta per te. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla sua vita e ha svelato come si svolge il lavoro di postino per l'amatissimo programma condotto da Maria De Filippi:

Non so di preciso perché mi hanno scelto, ma credo per i miei modi di fare: cerco di essere sempre gentile ed educato. Poi forse anche per la mia immagine pulita. Sono tenace, non perdo mai la pazienza e faccio squadra: non sgomito per prevalere sugli altri.

I retroscena di C'è posta per te

Giovanni Vescovo ha raccontato alcuni retroscena di C'è posta per te. Non sempre il destinatario dell'invito apre la porta al postino. In questi casi, che si fa? Occorre essere pazienti e perseverare:

Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, ma senza diventare troppo invadente. In fondo il mio compito è quello di consegnare un invito, non c'è alcun obbligo di raggiungere poi la trasmissione se la persona non se la sente.

Giovanni Vescovo ha ammesso di commuoversi quando assiste alle storie che vengono raccontate in studio: "In fondo ho un cuore tenero (ride). Ultimamente mi sono commosso così tanto che mi sono dovuto calmare e riprendere per qualche minuto: stavo uscendo in video con gli occhi gonfi di lacrime. Avevo il cuore a pezzi. Perché il programma racconta un po' le storie di tutti noi, con i nostri problemi e le difficoltà che abbiamo". Ha espresso, dunque, la sua ammirazione per Maria De Filippi, che dialogando con gli ospiti riesce a ricostruire anche rapporti apparentemente insanabili: "Mi lascia spesso senza fiato".

Chi è Giovanni Vescovo, cosa fa nella vita il postino di C'è posta per te

Giovanni Vescovo ha raccontato di aver fatto diversi lavori prima di approdare in tv con Uomini e Donne (era uno dei corteggiatori di Sonia Lorenzini) e C'è posta per te:

Ho fatto il cameriere, il magazziniere, il commesso, il modello e il rappresentante di vini. Da qualche anno lavoro con mio padre che realizza le capsule che coprono i tappi degli spumanti.

E, quanto al ruolo di postino, ha aggiunto: "Ho vissuto tante esperienze anche se ancora mi si è visto poco. Tra incontri con persone timidissime e altre che hanno fatto resistenza, me ne sono già successe di tutti i colori". Infine, ha spiegato che dopo la prima puntata di C'è posta per te, ha preferito rendere privato il suo profilo Instagram: "Non sono molto social quindi ricevere così tanti complimenti e belle parole mi ha un po' destabilizzato, anche se mi ha fatto tanto piacere. Sembra assurdo per uno che fa tv, lo so, ma presto sblocco tutto, promesso".