C’è Posta per Te domina ascolti con Charlize Theron, ottimi numeri per Carlo Conti con Tali e Quali Il programma di Canale 5 conferma la sua leadership nel sabato sera, ma non può dirsi scontento Carlo Conti, che con lo spin off di Tale e Quale Show conferma la sua consistenza.

A cura di Andrea Parrella

Non abbatte il muro del 30% di share come accaduto sette giorni prima, ma C'è posta per te si conferma il programma più seguito del sabato sera. Il programma di Maria De Filippi, con ospiti Charlize Theron e Irama, in onda in prima serata il 28 gennaio, ha raccolto complessivamente 4.809.000 spettatori con uno share del 29.8%. Numeri alti anche per Tali e Quali, con Carlo Conti che conferma il successo del format in versione sabato sera. Il programma, in onda su Rai1 dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share.

De Filippi regina indiscussa, Conti tiene il suo pubblico

Dati che confermano dunque un divario netto tra le due principali reti generaliste, pur trattandosi di dati che non possono affatto dispiacere a Carlo Conti, ma anzi ci parlano di un seguito del programma che prescinde dallo strapotere imposta da C'è Posta per Te nella serata del sabato, come è d'abitudine.

Gli ascolti delle altre reti

Gli ascolti del sabato vedono Rai3 confermarsi terza rete più vista della serata, con Rete 4 che si fa notare con la messa in onda di Schindler's List, coda lunga della celebrazione della Giornata della Memoria del 27 gennaio. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha interessato 810.000 spettatori (pari al 4.1% di share) mentre a seguire F.B.I. International ha raccolto una media did 675.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 è stata la serata della prima tv di Scarpette rosse e i 7 nani che ha intrattenuto 816.000 spettatori (pari al 4.2% di share). Su Rai3 è andato in onda l'appuntamento con Città segrete che ha collezionato una media di 1.094.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (5.3%). Su La7 True Lies ha registrato 445.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 281.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Il naufragio del Titanic – Nuove verità è seguito da 251.000 spettatori (1.3%).