Casi di Covid al GF Vip, Pamela Prati rassicura: “Sono negativa, spero i miei amici stiano bene” Dopo la notizia di alcuni casi di positività al Covid al Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha rassicurato chi la segue sulle sue condizioni di salute. La showgirl è uscita dalla casa nella puntata del 10 novembre e il suo tampone ha dato esito negativo.

A cura di Elisabetta Murina

Al Grande Fratello Vip alcuni concorrenti sono risultati positivi al Covid. Si tratta di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. La produzione fa sapere che le loro condizioni sono buone. Nel frattempo Pamela Prati, che ha lasciato la Casa nella puntata del 10 novembre, ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio di Pamela Prati uscita dal GF

Dopo i casi di positività nella casa del GF Vip, Pamela Prati ha voluto rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute. La showgirl ha abbandonato il reality nel corso della puntata del 10 novembre e oggi, a due giorni di distanza, ha pubblicato tra le sue storie Instagram ha pubblicato il risultato del tampone appena effettuato, che ha dato esito negativo. "Volevo tranquillizzare tutti, ho appena effettuato un tampone e sono negativa. Mi dispiace per i miei amici d'avventura risultati positivi, spero stiano bene", ha scritto l'ex Vippona, ringraziando poi tuti coloro che si sono preoccupati per lei. Al momento ancora non si sa come il virus sia entrato nella Casa, ma nel frattempo si stanno prendendo tutte le misure di precauzione necessarie.

Casi di Covid al GF Vip, come stanno i concorrenti

Il GF Vip, con un comunicato, ha fatto sapere che quattro concorrenti sono risultati positivi al Covid. Al momento sarebbero in buone condizioni di salute e hanno temporaneamente abbandonato la casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. "La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio", si legge poi nel comunicato. per via della situazione il televoto in corso, che vedeva coinvolti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.