Carol Alt e l’amore con Ayrton Senna: “Ho scoperto che era morto dalla tv” Carol Alt si racconta nel salotto di Silvia Toffanin, ricordando uno dei periodi più intensi della sua vita, quello trascorso accanto ad Ayrton Senna, il pilota morto tragicamente a 34 anni.

A cura di Ilaria Costabile

È stata una delle modelle più celebri degli Anni Ottanta, il cui viso è comparso su più di cinquecento copertine, si tratta di Carol Alt, ospite da Silvia Toffanin nel pomeriggio di sabato 25 marzo. La modella e attrice ha raccontato alcuni momenti significativi della sua vita, come la sua storia d'amore con Ayrton Senna e la sua passione per l'Italia: "Mi piace tutto qui, mi sento libera, non so nemmeno come ho fatto ad imparare un po' l'italiano, anche se parlo come una bambina" dice ridendo.

L'Italia, infatti, è il paese in cui si è cimentata nella recitazione per la prima volta, dopo aver calcato le passerelle più importanti del mondo, vestendo gli abiti di noti stilisti e conquistando le copertine dei più grandi giornali di moda. Ma da un certo momento in poi, è diventata icona di stile anche sul piccolo e grande schermo: "Devo tanto all'Italia e agli italiani" dice la ex modella, prima di parlare di uno dei momenti più intensi della sua vita.

L'amore con Ayrton Senna

Quando era all'apice della sua carriera, Carol Alt ha vissuto una delle storie d'amore più belle e appassionanti di cui il mondo dello show business abbia mai parlato. Durante una sfilata, nel dietro le quinte incontrò per caso Ayrton Senna, il pilota di Formula Uno più noto al mondo. Quel momento, per loro, divenne fatale, scattò qualcosa che li portò ad incontrarsi e innamorarsi di nascosto da tutti. In quel momento Carol era ancora sposata con suo marito, con cui si era legata per volere di suo padre, un mese prima che lui morisse e con il quale aveva già trascorso diversi anni della sua vita.

La notizia della morte del pilota

Vivere questo amore non alla luce del sole, perciò, non è stato semplice e anche la notizia della scomparsa di Senna, morto in un incidente il primo maggio 1994, è arrivata inaspettatamente:

Il giorno in cui lui è morto, stavo guardando la televisione, con mio marito, ho capito cosa era successo guardando la tv, il telefono inizia a squillare, non rispondo perché in quel momento stavo parlando con mio marito. Ho lavorato tanto in quel periodo per non pensare.

La modella rivela che era sul punto di lasciare suo marito, per darsi l'opportunità di vivere quell'amore travolgente e costruire qualcosa insieme: "È un grande amore della mia vita, certo sognavo un futuro con noi, in quel momento pensavo ad una vita diversa".