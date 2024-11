video suggerito

Carmen Di Pietro imita Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show: “Stava per venirmi un collasso” Carmen Di Pietro chiude la sua esperienza a Tale e Quale Show imitando Cristiano Malgioglio, che reagisce indignato all’esibizione. Ironico Panariello: “Ha cantato meglio lei di Malgioglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmen Di Pietro chiude la sua partecipazione a Tale e Quale Show con l'imitazione definitiva, quella di Cristiano Malgioglio con cui, nel corso di tutte le puntate di questa edizione, ha stabilito un rapporto di presa in giro reciproca. In occasione dell'ultima puntata di questa edizione, andata in onda venerdì 8 novembre, Carmen Di Pietra è arrivata sul palco e come al solito è stata di grande impatto la resa del trucco, che l'ha trasformata in tutto e per tutto in Cristiano Malgioglio.

Se l'estetica era impeccabile, meno lo è stata l'esibizione. Di Pietro ha tenuto il tempo sempre, ma la sua esecuzione è stata come sempre sopra le righe, scandalizzando in tutto e per tutto la giuria. Il parere di Paolo Bonolis è stato impietoso, per quanto ironico: "Fatta qui va bene, ma fatta da un'altra parte questa donna rischia molto. Non lo fare altrove, dammi retta Carmen. Non lo fare mai più". Giorgio Panariello ha invece battuto sullo stuzzicare Malgioglio, facendo i complimenti a Carmen Di Pietro: "Io non sono d'accordo con Paolo, secondo me questa canzone l'ha cantata meglio lei che Malgioglio. Poi il testo in calabrese è venuto benissimo".

Alessia Marcuzzi ha fatto i complimenti ai truccatori per la somiglianza incredibile, sottolineando che Malgioglio è decisamente più sinuoso quando si muove sul palco. Quindi è stata la volta dello stesso Malgioglio: "Come fossi stato punto dalla formica proiettile, che se ti punge è letale. La cosa che mi ha fatto impazzire è che non sapeva in che lingua cantasse. Ci mancava poco che mi venisse un collasso".

Carmen Di Pietro chiude questa sua esperienza a Tale e Quale Show dimostrando di aver trovato una sua collocazione precisa nel programma di Carlo Conti, soprattutto per il dualismo con lo stesso Malgioglio, che l'ha puntualmente bacchettata ogni settimana, non risparmiandola nemmeno in occasione dell'ultima puntata.