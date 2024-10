Malgioglio e la frecciata a Carmen Di Pietro: “Minaccia di andare a fare la maestra, dobbiamo proteggere i bambini”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Cristiano Malgioglio ogni venerdì è tra i giudici di Tale e Quale Show. I suoi giudizi sono i più taglienti e dissacranti. Esilaranti i botta e risposta con la concorrente Carmen Di Pietro. Ne ha parlato nel corso di un'intervista. Il paroliere ha anche parlato della sua vita privata, ricordando il primo bacio.

Cosa ha detto Cristiano Malgioglio su Carmen Di Pietro

Cristiano Malgioglio ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi nel corso della quale Azzurra Della Penna gli ha chiesto: "Carmen Di Pietro è una catastrofe, perché ve la tenete a Tale e quale show?". Il paroliere ha rimarcato come siano fondamentali concorrenti come lei, che non si prendono troppo sul serio. Poi la frecciatina con una punta di ironia:

La gente vuole divertirsi. In questi quattro anni noi abbiamo avuto donne intelligentissime e autoironiche come Alba Parietti, che ha fatto persino Damiano dei Maneskin. Poi abbiamo avuto Pamela Prati, Valeria Marini, loro sono divertenti. E poi, vede, Carmen sostiene – ma non lo so se sia vero – che ha un diploma di scuola magistrale. Così se lascia Tale e quale show minaccia di andare a fare la maestra. Capisce la responsabilità? Dobbiamo proteggere i bambini.

Il primo bacio di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, nel corso dell'intervista, è tornato con la mente al suo primo bacio. Risale a quando aveva 28 anni: "Prima baciavo a stampo, poi conobbi questo marinaio, all'epoca lavoravo alle poste, smistavo i telegrammi (capisce poi la vena da paroliere?), comunque lo vidi e me ne innamorai pazzamente. Era favoloso e mi ha insegnato a baciare, mi diceva:'Tu conta fino a dieci', io l'ho fatto e mi è piaciuto. Da quel momento mi trovava in ogni porto in cui sbarcava, forse è stata la storia più importante della mia vita". Tuttavia non vorrebbe rivederlo per non rovinare il ricordo:

Io sono un nostalgico, mi piace ripensare a me ragazzo con affetto, ma rivedo anche la mia acne e il lupo solitario che sono stato, ripenso a lui, al marinaio giovane e bello e non vorrei mai vederlo diverso, vecchio e bolso.