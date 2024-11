video suggerito

Luciana Littizzetto imita Cristiano Malgioglio a Tu si Que Vales e lui apprezza, la proposta: "Sposiamoci" Nella semifinale di Tu si que vales in onda sabato 9 novembre, Luciana Littizzetto ha imitato Cristiano Malgioglio. Il cantante le ha lasciato un messaggio sul suo profilo social in cui faceva sapere di aver notevolmente apprezzato la performance.

Nel corso della semifinale di Tu si que vales, in onda sabato 9 novembre su Canale 5, i giudici si sono sfidati in una gara di lip-sync tra loro. A trionfare è stata Luciana Littizzetto on la sua imitazione di Cristiano Malgioglio. Il cantante ha apprezzato molto più questa performance rispetto a quella di Carmen Di Pietro nel programma in onda su Rai 1 Tale e Quale Show.

Cristiano Malgioglio commenta l'esibizione di Luciana Littizzetto

Nella penultima puntata di Tu si que vales, Luciana Littizetto con un medley dei successi di Cristiano Malgioglio ha vinto contro Gerry Scotti nei panni di Adriano Celentano, Sabrina Ferilli nei panni di Pippo Franco e Rudy Zerbi e Maria De Filippi. La comica si è presentata sul palco con un abito piumato, l'iconico ciuffo bianco e un paio di occhiali rosa a forma di stelle. Tra i giudici d'eccezione abbiamo visto Christian De Sica, Ilary Blasi, Adriano Pennino e Beppe Vessicchio. Il cantante ha dato prova di aver apprezzato molto l'esibizione della comica e dopo la puntata ha lasciato un messaggio sul suo profilo social: "Ti ho amato". Luciana Littizzetto non solo ha ricondiviso il commento tramite un post, ma si è anche lanciata in una proposta: "E io amo te. Sposiamoci".

Carmen di Pietro e l'imitazione di Malgioglio a Tale e Quale Show

Qualche giorno prima dell'esibizione di Luciana Littizzetto, anche Carmen Di Pietro si era cimentata nell'imitazione di Cristiano Malgioglio. In quel caso, però, la reazione era stata molto diversa. Nella puntata in onda venerdì 8 novembre di Tale e Quale Show, il cantante ha giudicato la showgirl senza mezzi termini: "Come fossi stato punto dalla formica proiettile, che se ti punge è letale. La cosa che mi ha fatto impazzire è che non sapeva in che lingua cantasse. Ci mancava poco che mi venisse un collasso".