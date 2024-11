video suggerito

Carmen Di Pietro e Alba Parietti a Tale e Quale, Conti implora il pubblico: "Standing ovation o fanno il bis" Nella puntata di venerdì 1 novembre di Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro e Alba Parietti si sono esibite in coppia nell'imitazione delle Gemelle Kessler. Al termine dell'esibizione Carlo Conti ha implorato il pubblico: "Fate una standing ovation altrimenti fanno il bis!".

Nella puntata di venerdì 1 novembre di Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro e Alba Parietti si sono esibite in coppia nell'imitazione delle Gemelle Kessler. Al termine della performance, Parietti ha "minacciato" il pubblico in sala: "Se non ci fate subito una standing ovation rifacciamo la canzone". Immediato l'intervento di Carlo Conti: "No, invito il pubblico ad alzarsi ‘spontaneamente' in piedi".

Giorgio Panariello legge il messaggio di Marco Masini per Alba Parietti

Nella settimana puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 1 novembre su Rai 1, Carmen Di Pietro e Alba Parietti si sono cimentate nell'imitazione delle Gemelle Kessler. Al termine dell'esibizione, Parietti ha invitato il pubblico ad alzarsi in piedi: "Se non fate subito standing ovation, noi rifacciamo la canzone". Carlo Conti si è opposto, facendo segno agli spettatori di alzarsi per l'ovazione "spontanea". Parietti ha spiegato che per insegnare la coreografia a lei e a Di Pietro è servito il lavoro di quattro persone. La showgirl ha mostrato il passo ma, ancora una volta, il conduttore l'ha scherzosamente fermata: "Non lo rifate". Carmen Di Pietro è convinta che sia stata la sua esibizione più riuscita. "Alba, vorrei leggerti un messaggio di Marco Masini. ‘Dì alla Parietti che era crescente di un tono e di ritardo di un quarto‘" ha rivelato Giorgio Panarielo. "Ah sì? Marco giuro che me la paghi" è stata la risposta della showgirl.

Cristiano Malgioglio: "Ma dove sono le sorelle Lecciso? Loro sì che erano pazzesche"

"Chiedo scusa al pubblico a casa – ha esordito Cristiano Malgioglio nel momento dei giudizi – Ma dove sono le sorelle Lecciso? Loro sì che erano pazzesche". Alba Parietti non si è mostrata irritata: "Lo so che vorresti essere la terza sorella..." Malgioglio, poco dopo, si è fatto spazio in mezzo a loro.

Massimo Lopez, quarto giudice della serata, ha rivelato di aver apprezzato lo show: "Vorrei dire seriamente che ho trovato quest'esibizione straordinaria. Eravate coordinate e avevate una quadratura perfetta dal punto di vista vocalico".