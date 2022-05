Carmen Di Pietro gelosa delle nuove naufraghe sgrida il figlio: “Chiudi gli occhi e non guardarle” Carmen Di Pietro non ha la minima attenzione di lasciare in pace suo figlio, e con l’arrivo di tre nuove naufraghe la situazione sembra peggiorare.

A cura di Ilaria Costabile

All'Isola dei Famosi sono arrivate tre nuove concorrenti: Marialaura De Vitis, Mercedes Henger e Fabrizia Santarelli, chiamate da Ilary Blasi per soddisfare la sete d'amore di due naufraghi, ovvero Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, ma per il figlio di Carmen Di Pietro la convivenza non sarà così facile dal momento che la mamma non ha intenzione di lasciarlo in pace.

La gelosia di Carmen Di Pietro

Ormai il rapporto morboso tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro è diventata una costante di questa edizione del reality hondureño, con la showgirl che non lascia il giovane libero di viversi questa esperienza a 360°. A mettere ancora di più alla prova questo rapporto che rischia di vacillare ogni giorno che passa, è l'arrivo di tre giovani e belle fanciulle pronte a vivere pienamente questa esperienza. Ilary Blasi, quindi, annuncia questa novità ai concorrenti e chiede un commento alla showgirl che già appare piuttosto contrariata: "Significa che starò davanti al fuoco come una sentinella e guarderò sia il fuoco che Alessandro".

L'arrivo delle naufraghe

Con l'arrivo delle tre nuove naufraghe la situazione precipita in un attimo: Mercedes, Fabrizia e Mairalaura arrivano in Palapa felici di prendere parte al gioco e presentate da Alvin salutano i loro compagni d'avventura. Le ragazze si avvicinano ad ogni naufrago porgendogli la mano, ma Carmen Di Pietro non la minima intenzione di stringergliela e le saluta da lontano. Poco dopo arrivano Alessandro ed Edoardo che non hanno superato una prova creata appositamente per mostrare il proprio valore alle nuove arrivate, e la showgirl chiede al figlio di sedersi accanto a lei presa da un momento di gelosia, ma il ragazzo decide di prendere posto vicino alle new entry: "Sto benissimo qui " e lei: "Ma come ti permetti di dire una cosa del genere davanti a me? Non mi piace questa situazione, non mi far fare brutte figure. Tu chiudi gli occhi e non guardare nulla".