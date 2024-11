video suggerito

Carlo Verdone a CTCF: “Margherita Buy accusò David Bowie di essere un maleducato, fu una serata intensa” Carlo Verdone ospite di Che tempo che fa stasera ha raccontato un episodio del passato vissuto con Margherita Buy. Erano a una festa con David Bowie ma le cose andarono diversamente da come immaginavano: “Fu una serata intensa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Carlo Verdone è stato ospite di Che tempo che fa questa sera di domenica 3 novembre 2024. Il celebre attore si è divertito con Fabio Fazio a ricordare aneddoti del passato, poi ha parlato della nuova stagione di Vita da Carlo, disponibile dal 16 novembre su ParamountPlusIT lanciando qualche anticipazione. Ha fatto sorridere i telespettatori e i presenti in studio il racconto di un incontro con David Bowie: con l'attore c'era Margherita Buy.

L'incontro con David Bowie e l'episodio della giacca di Margherita Buy

Carlo Verdone ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha ricordato l'incontro con David Bowie. Dopo il concerto dei Tin Machine, era in compagnia di Margherita Buy ed entrambi decisero di andare a casa di Versace. Arrivò David Bowie con la band ma il loro approcciò non fu come Verdone desiderava. "Fu una serata intensa", il commento prima di dare via al racconto. "Margherita diceva "non so con chi parlare", non sapeva parlare inglese. Si tolse la giacca e la mise sul divano. David Bowie decise di sedersi proprio sulla giacca di Margherita" ha raccontato il celebre attore, prima di continuare: "Allora Margherita iniziò a dire "Ma è un maleducato, riprendila". Provò a riprenderla lei stessa, ma non ci riuscì. Diceva "Non ho coraggio". Iniziarono ad arrivare i piatti e lei guardava malissimo la scena. Arrivò la moglie di Bowie, lui si alzò, ma lei decise di sedersi esattamente al suo posto. E allora Margherita si agitò di nuovo: "Ma sono due str*onzi, maleducati".

Verdone ha continuato spiegando che dopo la cena, "Margherita non parlava più con nessuno, guardava solo la giacca". Lui voleva andare via e allora le chiese di chiamare l'auto: "Lei si alzò con coraggio e chiese con tono perentorio alla moglie di Bowie di ridarle la sua giacca. La moglie di Bowie gliela consegnò come se fosse lo straccio per pulire per terra. "Ma hai visto come me l'ha data? Due cafoni", disse Margherita Buy prima di andarcene", ha concluso l'attore.