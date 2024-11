Carlo Verdone: “Io direttore artistico di Sanremo? Non potrei mai”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Carlo Verdone si racconta a Domenica In. L'attore, ospite di Mara Venier per il lancio della terza stagione di Vita da Carlo in uscita sulle piattaforme dal 16 novembre. In questa stagione a Verdone viene fatta una proposta "assurda", quella di fare il direttore artistico del Festival di Sanremo. Una situazione che Verone non vuole nemmeno ipotizzare nella realtà: "Io quello non potrei mai farlo, la cosa più drammatica è quando arrivano le proposte da amici e tu devi dire si o no. Non sarei proprio in grado di rifiutare brani di artisti che ci hanno perso 3-4 mesi di lavoro su quel testo".

L'uscita di Vita da Carlo 3

E l'attore si ricollega a una scena di Vita da Carlo 3: "Io penso che la cosa più drammatica nella serie è infatti che io dico sì e mi arrivano pezzi di cantanti piuttosto importanti; in particolare ascolto questa canzone di Gianna Nannini con Roberto D’Agostino. Una me**a ma non sappiamo come dirglielo".

Il ricordo di Lucio Dalla

Tra gli aneddoti rievocati da Verdone anche quello legato alla celebre lite sfiorata con Lucio Dalla per il film Borotalco: "Rientrò tutto poco dopo e a lui il film piacque molto […] L'ultima volta che ho visto Lucio (morto nel 2012 ndr) eravamo a Capri, era un uomo molto spiritoso ma aveva anche lui le sue malinconie".

Rispetto alla sue di malinconie, Verdone ha detto: "Non mi fido mai di chi ride sempre. Quando sono malinconico mi ritiro, ma non è mai depressione […] Quando si perde una persona cara mi viene malinconia e anche la cronaca nera di questi ultimi anni. Siamo in un momento di deragliamento. Certo anche quando pensi al passato e a quelle cose belle che non potranno mai tornare". Quindi l'attore torna agli anni spensierati della gioventù: