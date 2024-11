video suggerito

Carlo Verdone e il gesto scaramantico di ADL: “Ogni volta che mi telefona, il Napoli vince” Carlo Verdone a Radio CRC ha raccontato che Aurelio De Laurentiis lo telefona prima di ogni partita del Napoli: un gesto scaramantico che nasce perché “tutte le volte che è successo, il Napoli ha vinto”. In vista della gara degli azzurri contro la Roma, l’attore ha ammesso: “Mi tocca tifare Napoli, così abbiamo rapporti migliori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Carlo Verdone ospite di Radio CRC ha parlato del Napoli di Aurelio De Laurentiis e del suo rapporto con il Presidente azzurro e produttore cinematografico il cui sodalizio artistico dura da quasi 20 anni. In vista della prossima gara di Serie A che vedrà la squadra di mister Antonio Conte sfidare la Roma di Claudio Ranieri, il celebre attore e regista ha raccontato un aneddoto sul patron azzurro e produttore del suo Vita Da Carlo che lo telefona prima di ogni partita, così "il Napoli vince". Un gesto scaramantico che ADL avrebbe deciso di ripetere ogni volta che gli azzurri scendono in campo. Per questo motivo a Verdone – nonostante sia un grande tifoso giallorosso – "tocca tifare Napoli".

Il racconto di Carlo Verdone sulle telefonate di ADL

La telefonata di ADL a Carlo Verdone prima di ogni partita del Napoli è diventato un gesto scaramantico. L'attore e regista ai microfoni di Radio CRC, in merito alla prossima gara che vedrà gli azzurri sfidare la sua squadra del cuore, la Roma, ha raccontato: "A De Laurentiis non chiedo niente in vista di Napoli-Roma, perché non voglio entrare minimamente nelle questioni legate agli azzurri. Lui, però, deve aver capito una cosa, non so se lo fa per scaramanzia o meno. Ho l’impressione che mi faccia una telefonata prima della partita cercando una energia positiva. Non è un caso che tutte le volte che è successo, il Napoli vince". Il comico, ha poi aggiunto che preferisce che la squadra di Antonio Conte vinca, così "abbiamo rapporti migliori". Le parole:

Lui dovrebbe ricordarsi questo. A me tocca tifare Napoli, perché non voglio vederlo serioso se la squadra perde. Speriamo sempre che gli vada bene tutto, perché così abbiamo rapporti migliori.

La scaramanzia di Aurelio De Laurentiis

Della scaramanzia di Aurelio De Laurentiis, Carlo Verdone ne aveva già parlato. Stando a quanto si legge su CalcioNapoli1926.it, l'attore e regista ai microfoni di Radio Serie A raccontò che il patron azzurro "è l'uomo più scaramantico del mondo": "A casa ha diecimila corni, uno contro gli invidiosi, uno contro il malocchio, uno per il Napoli, e anche in bagno ce n'è uno".