Carlo Verdone ad Amici, De Filippi: "Non voglio sembrare cafona, quindi ti faccio gli auguri per il compleanno" Carlo Verdone è ospite di Amici 24 in veste di giudice di canto, per presentare la terza stagione di Vita da Carlo. Maria De Filippi si trova a dovergli fare gli auguri di compleanno con qualche giorno di anticipo, visto che la puntata in onda la domenica è registrata.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Amici 24 in onda domenica 17 novembre è stato Carlo Verdone. L'attore presenta la terza stagione della serie Vita da Carlo, su Paramount +, in cui al regista viene proposto di fare il direttore artistico di Sanremo e, infatti, tanti sono i protagonisti della musica che hanno preso parte ai nuovi episodi. Nell'accoglierlo, Maria De Filippi si trova a dover chiarire che la puntata pomeridiana del talent è registrata, perché fa gli fa auguri di compleanno in anticipo.

Gli auguri per il compleanno di Carlo Verdone

Da grande appassionato di musica, Carlo Verdone è stato chiamato come giudice della gara di canto della puntata, ma prima di lasciarlo esprimere i suoi giudizi Maria De Filippi ricorda il suo cameo nella passata stagione della serie che lo vede come protagonista. "Da brava secchiona avevo studiato, sapevo tutto a memoria, la battuta la so ancora adesso. Quando sono arrivata i tuoi vennero a controllare se sapessi il copione" dice la conduttrice, a cui risponde il regista:

Sei stata molto brava, convincente, preparata, ci hai fatto fare una bella figura, poi la tua parte più lunga era con Sangiovanni. Lui doveva fare il tipo timido, riservato, come poi è, quindi è stato veramente molto bello.

Dopo questo scambio, per parlare anche della nuova serie in arrivo su Paramonut, De Filippi poi si trova a dover far sciogliere un momento di imbarazzo dicendo:

Allora, io non dico bugie, visto che sono registrata, perché la puntata la registriamo il giovedì per poi mandarla in onda la domenica. Io non vorrei sembrare cafona, quindi, ti faccio adesso gli auguri per il tuo compleanno di domenica. Si può fare?

Verdone divertito risponde: "Ma certo, ma grazie, grazie" e la conduttrice: "Ma il vero problema è che è anche il compleanno della Celentano", la maestra subito ribatte: "Eh ma che problema c'è, siamo fantastici, o no?", scatenando l'ilarità del pubblico.