Caprarica a Mattino Cinque: “Alcuni storici dicono che anche la Regina ha avuto le sue scappatelle” Antonio Caprarica, intervenuto a Mattino Cinque, ha parlato del rapporto d’amore tra la Regina Elisabetta e suo marito Filippo, mettendo in evidenza il fatto ci fossero stati tradimenti da parte di entrambi nei loro 73 anni anni di matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta ricordare i suoi anni di regno significa anche rievocare il suo lunghissimo matrimonio, durato 73 anni, che l'ha vista accanto a Filippo, deceduto nell'aprile 2021. Una storia d'amore iniziata da giovanissimi, che ha affrontato alti e bassi e che, stando a quanto riportano alcuni esperti della Royal Family, avrebbe superato anche tradimenti reciproci da parte dei due coniugi. A parlare di questi dettagli è Antonio Caprarica, noto giornalista inviato della Rai, che è intervenuto a Mattino Cinque.

Le dichiarazioni di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica è da sempre un grande conoscitore della famiglia reale inglese e nella sua lunga carriera da inviato ha potuto anche incontrare la sovrana, come ricorda conversando con Federica Panicucci che gli ha chiesto come verrà percepito Carlo nella sua nuova veste di re. Passando in rassegna il lungo regno di Elisabetta II, però, non sono passate inosservate alcune dichiarazioni in merito al rapporto d'amore con Filippo:

Il matrimonio d'amore è stato tale soprattutto da parte di lei, lo è stato certamente fino alla fine degli Anni Cinquanta, poi è diventata un'altra storia è diventato un matrimonio in cui due partner molto solidali si sono fidati e appoggiati nell'arco di tutta la loro vita, segnato da un profondo affetto e molta comprensione, questa è la storia vera di questi due esseri umani che restano un esempio di come ci si può amare e continuare a farlo anche quando ci sono incomprensioni, infedeltà, tradimenti, si mormora che ce ne sia stato qualcuno, uno o due anche da parte della regina, credo che non lo sapremo mai. Questo però voglio precisarlo sono soprattutto gli storici repubblicani a sostenerlo

L'allusione sul principe Andrea

Il giornalista ha poi fatto intendere che, sempre stando alle ricostruzioni di alcuni storici repubblicani, la tesi secondo cui la Regina avrebbe avuto delle storie extraconiugali sarebbe da riscontrarsi nella somiglianza tra il principe Andrea, il terzogenito della sovrana e l'uomo con il quale ha sempre nutrito una grande amicizia: "Alcuni poi, ci tengono a indicare una singolare somiglianza tra il principe Andrea e l'uomo che è stato più vicino alla regina, quando Filippo progressivamente si allontanava da lei".