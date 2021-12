Bonaccorsi: “Alex Belli mi ha detto che non ha mai amato Soleil, Delia ha sofferto e spaccato piatti” Mentre Alex Belli era nella casa del Grande Fratello Vip, sono circolate le foto di Simone Bonaccorsi che abbracciava teneramente Delia Duran. Il modello, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato i retroscena di quegli scatti e ha svelato cosa gli avrebbe confidato Alex Belli sul rapporto con Soleil Sorge.

A sinistra l’abbraccio tra Delia Duran e Simone Bonaccorsi, a destra Alex Belli e Soleil Sorge

Le puntate del Grande Fratello Vip 2021 sono state spesso alimentate da dinamiche che avvenivano fuori dalla casa. Il modello Simone Bonaccorsi è stato uno dei protagonisti "esterni" dell'intricata soap di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L'ex concorrente di Temptation Island Vip, infatti, è stato paparazzato mentre si scambiava un tenero abbraccio con la moglie dell'attore. A Fanpage.it, Bonaccorsi ha raccontato tutti i retroscena di quelle foto, ha svelato cosa gli avrebbe detto Alex Belli sul rapporto con Soleil e come procedono le cose tra l'attore e Delia Duran.

Sei stato tirato in ballo al Grande Fratello Vip, quando sono spuntate delle foto che ti ritraevano con Delia Duran. Partirei dal principio. Dove sono state scattate?

Sono state scattate a Torino durante un evento di moda. La sera della sfilata, Delia non stava bene. Aveva avuto una ricaduta riguardo alla situazione di Alex e Soleil. Nel backstage, l'ho abbracciata amichevolmente. C'era un paparazzo che ci ha scattato delle foto a mia insaputa, che poi sono state divulgate dalla rivista Chi. Questa è la verità.

Quindi che rapporto c'è tra te e Delia Duran?

Io, Delia e Alex siamo carissimi amici, sin dai tempi della nostra partecipazione a Temptation Island. Delia è stata molto male per ciò che ha visto al Grande Fratello Vip e io, da buon amico, in questi mesi le sono stato accanto. L'ho confortata. Insieme a Stella, Mirko Gancitano e Guenda Goria, ci siamo riuniti spesso a casa di Delia per seguire le puntate del reality insieme a lei.

Mi pare tu dia per scontato che Delia non sapesse di quelle foto, che però hanno tutta l'aria di essere un posato. Non hai mai avuto il dubbio di essere stato messo in mezzo a un gossip finto?

Guarda, posso dire che lei non mi ha mai detto che fosse tutto organizzato. Certo, dopo quello che ha dichiarato a Verissimo (riguardo alle finte paparazzate per fare ingelosire Alex Belli, ndr), non ti nascondo che un po' il dubbio mi è venuto. Però, non ti saprei dire con certezza se fosse tutto preparato. Ti dico la verità, non mi è interessato più di tanto approfondire.

Delia Duran e Simone Bonaccorsi, le foto pubblicate dal settimanale Chi

Dato che sostieni che non eri consapevole delle "foto rubate", come hai reagito quando è scoppiato il caso?

Mi sono messo a ridere. Ho detto a Delia: "Amica mia, qui sta passando che siamo fidanzati, quando non è vero". Ho immaginato che il paparazzo, non sapendo della nostra amicizia, avesse visto in quell'abbraccio qualcosa che non c'era. Da un lato mi ha fatto anche piacere, non te lo nascondo. Alfonso Signorini ha parlato benissimo di me e della mia carriera, quindi ho guardato il lato positivo.

Hai frequentato Delia Duran, mentre Alex era nella casa. Con quale stato d'animo affrontava le clip di Alex Belli e Soleil Sorge?

Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Noi tentavamo di tranquillizzarla, ma lei andava dritta come un treno. Ha duemila ragioni. Da moglie dà fastidio vedere certi atteggiamenti. La capisco. Alex ha tirato un po' la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l'amava. In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso.

C'è, però, chi accusa Alex Belli e Delia Duran di avere premeditato tutto e che si tratti, dunque, di un teatrino.

Conoscendoli entrambi, posso dirti che è avvenuto tutto spontaneamente. Agli occhi di chi non li conosce, potrebbero passare per la coppia aperta o senza valori. Non è così. Nel Grande Fratello si è dentro una bolla e può capitare di avvicinarsi a una persona, ma rispettando sempre i limiti. Alex a volte li ha superati e si è assunto le sue responsabilità. Ha chiesto scusa davanti a tutti. Ma devo dire che anche quando usciamo insieme, se c'è un'amica l'abbraccia, è scherzoso. Delia un po' meno, ma Alex è così. Ha una mentalità molto aperta. È una persona…artistica (ride, ndr).

Converrai con me, che i baci che Alex e Soleil si scambiavano non erano nel perimetro dell'amicizia.

Senza ombra di dubbio. Alex si è reso conto di avere sbagliato. Con Delia non è tutto rose e fiori. Pian piano stanno recuperando. Lui sta facendo di tutto per riconquistare il suo amore, ma la vedo abbastanza dura. Alex mi ha confermato che non ha provato nulla nei confronti di Soleil, è stata quasi una tentazione per lui. Delia, però, deve aspettare che si rimargini questa ferita.

Eppure nella casa si è detto innamorato di Soleil.

Non ti nascondo che anche io a un certo punto non ho più capito la situazione. Dopo aver parlato con Alex, però, posso dire con certezza che per lui il rapporto con Soleil non ha lo stesso peso del rapporto con Delia. Non sono paragonabili. Alex si sta impegnando davvero tanto per riconquistare la moglie.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi a Temptation Island Vip

È un momento di cambiamento anche per te, dopo anni è finita la relazione con Chiara Esposito.

La decisione è stata presa da me. L'ho lasciata a fine settembre. Il nostro rapporto era diventato troppo polemico. C'erano tante discordanze. Ci abbiamo messo pazienza e amore, ma non era destino. Da parte mia specialmente, non c'era più l'amore dei primi anni. Resta la storia più importante della mia vita, siamo in ottimi rapporti e le voglio bene. Ma restare impegnato con una persona senza darle il 100% d'amore quando lei te lo dà, non mi sembrava giusto. Quando capisci che con quella persona non potresti andare d'accordo in futuro, è giusto interrompere per il bene di entrambi o non si vive bene. Me ne assumo le colpe anch'io. Lei era diventata gelosa, perché le davo meno attenzioni. Certo, è stata una decisione presa a malincuore, perché all'inizio provavo nostalgia visto che siamo cresciuti insieme. Ma non vedevo più un futuro con lei. Quando ero a Temptation Island pensavo davvero che l'avrei sposata, ma adesso non lo penso più, a causa di scontri e polemiche. Così non si poteva andare avanti.

Quanto alla tua carriera, invece, cosa bolle in pentola?

Nei miei progetti c'è quello di creare una linea di abbigliamento insieme al mio migliore amico Sandro Parisi e distribuirla nel salone di parrucchiere che sta aprendo a Catania. Poi, continuo a lavorare come modello. E, infine, il mio sogno è far parte del cast dell'Isola dei famosi. Sono un ex sportivo, un nuotatore agonistico, ho sempre praticato sport fin da piccolo, quindi mi vedrei come un concorrente valido. Mi piacerebbe anche partecipare a Pechino Express.