Biagio D’Anelli vuole un figlio da Miriana Trevisan, la reazione della gieffina Miriana Trevisan dichiara i suoi dubbi sul suo rapporto con Biagio D’Anelli, dopo la nottata trascorsa insieme a seguito della puntata del 31 gennaio. L’opinionista ha dichiarato, infatti, di volere un figlio.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le liaison che sono nate nella casa del Grande Fratello Vip e che sembrano durare, c'è anche quella tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. I due da quando si sono incontrati nella casa più spiata d'Italia hanno subito instaurato un bellissimo feeling, che li ha portati a vivere emozioni intense, tanto da chiedere alla produzione di concedergli qualche altra ora insieme e, infatti, nella puntata di lunedì 31 gennaio del reality show l'opinionista è entrato nella Casa per rimanervi una notte. Una volta andato via, però, la gieffina è caduta in un momento di forte confusione e in un confessionale ha dichiarato di essere molto spaventata per l'intensità di questo rapporto.

Le paure di Miriana Trevisan

In più occasioni la showgirl napoletana ha dichiarato di aver provato immediatamente una forte attrazione sia fisica che mentale per Biagio, tanto da scegliere di viversi questa storia senza dare troppo peso alle complicazioni esterne, ma proprio l'intensità dei reciproci sentimenti ha fatto scattare delle insicurezze in Miriana che, infatti, ha raccontato tutto in un confessionale:

Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. Un bene e oltre il bene il rispetto e tanto affetto. Questa cosa è bella però mi sto spaventando. L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti.

Le confessioni su Biagio D'Anelli

Oltre alle titubanze legate alla paura di soffrire di nuovo, la showgirl ha manifestato anche i suoi dubbi in merito ai desideri espressi da Biagio nella nottata trascorsa insieme. Sembrerebbe, infatti, che lui le abbia chiesto di creare una famiglia insieme e di volere un figlio e questo ha messo in discussione ogni cosa: "Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso".