Beatrice Venezi non sbarca in Rai: “Ringrazio i vertici ma sarò all’estero, non ci sono i presupposti” Beatrice Venezi smentisce con una nota la sua presenza nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva: “C’è stato sicuramente un contatto con i vertici Rai ma al momento non ci sono i presupposti per un accordo imminente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Venezi non sarà una delle figure di riferimento del palinsesto della prossima stagione televisiva Rai. È la direttrice d’orchestra a chiarirlo con una nota inviata all’Ansa che anticipa quanto sarà reso noto dal servizio pubblico solo nel corso delle prossime settimane. “Apprendiamo in queste ore da numerose testate giornalistiche, tra cui La Repubblica, L'Espresso, La Stampa, Libero e il Fatto Quotidiano, che sarebbe prevista e confermata la mia presenza all'interno dei palinsesti Rai con un programma specifico”, fa sapere Venezi per poi smentire l’indiscrezione secondo la quale le sarebbe stato affidato un programma specifico, “Vorrei smentire categoricamente la notizia diffusa, specificando che nessun contratto, ad oggi, è stato firmato”.

Nessun “accordo imminente” tra Rai e Beatrice Venezi

“C'è stato sicuramente un contatto con i vertici Rai, che ringrazio per aver pensato alla mia persona e alla mia figura artistica”, prosegue Venezi confermando l’interesse manifestato dal servizio pubblico nei suoi confronti, “ma al momento non ci sono i presupposti per un accordo imminente, anche a causa dei miei numerosi impegni che mi vedranno spesso all'estero. Proprio in virtù di questo, e a maggior ragione, non sappiamo chi abbia diffuso questa notizia che, ripeto, non ha nessun fondamento al momento. Confido nella repentina smentita, perché mi rammarico ogni qualvolta vengano date sulla mia persona notizie non corrette”.

Le indiscrezioni su Beatrice Venezi alla conduzione di “Musica Maestro”

Secondo numerose indiscrezioni riportate da L’Espresso (che anticipa l’avvento in Rai di nomi quali Luca Barbareschi, Massimo Giletti, Morgan, Nunzia De Girolamo, Serena Autieri e Maria Latella), Venezi – che chiede che il suo titolo, “direttore”, sia declinato al maschile – avrebbe dovuto condurre una serata speciale Rai dal titolo “Musica Maestro”. Circostanza che la donna ha smentito.