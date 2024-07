Un programma su Rai2 per Concita Borrelli, autrice di Vespa. Di Meloni scrisse: “Volto number one”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La presentazione dei palinsesti Rai è prossima, con l'appuntamento a Napoli del prossimo 19 luglio, ma se nella sostanza è già chiaro a cosa si andrà incontro, con le novità principali già annunciate nei giorni scorsi e presentate al Cda, c'è qualche dettaglio minore che emerge in queste settimane che precedono l'ufficializzazione.

Tra queste FqMagazine racconta di un programma affidato a Concita Borrelli, autrice di Bruno Vespa sia per Porta a Porta che per cinque minuti, la quale avrà un programma su Rai2, molto probabilmente uno spazio nel sabato pomeriggio, che dovrebbe intitolarsi "La mia metà". Come scrive FqMagazine, si tratterebbe di un "Un progetto gestito dalla Direzione Approfondimenti guidata da Paolo Corsini, nominato in quota Fratelli d’Italia".

Le parole di Borrelli su Giorgia Meloni

Di recente aveva fatto discutere un messaggio pubblicato su X da Borrelli dopo una partecipazione di Giorgia Meloni a Cinque Minuti: “Il primo piano in tv del nostro premier Giorgia Meloni è number one! Ieri inquadrata dalle telecamere di Cinque Minuti il suo volto faceva a gara con quello di giovani attrici. Incarnato chiaro, occhi bellissimi, elegante colore di capelli, labbra rosee. Dirlo non è piaggeria!”. Parole che, al netto proprio della piaggeria, non possono che assumere una connotazione particolare oggi a fronte di questo programma che dovrebbe esserle assegnato.

Poi sullo stesso tema aveva aggiunto, non senza ironia, il seguente messaggio riparatorio:

Chi è Concita Borrelli

Concita Borrelli, in realtà, è stata già vista in televisione negli ultimi mesi, prendendo parte come opinionista in diversi programmi Tv, tra cui anche La Vita in Diretta. Laureata in Giurisprudenza, ha lavorato in Rai come autrice di "Uno Mattina" e poi come consulente di Porta a Porta, il celebre programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa. È sposata con il Principe Fulco Ruffo di Calabria, cui si è unita in matrimonio solo di recente, precisamente nel giugno del 2022, dopo anni di relazione.