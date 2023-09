Beatrice Luzzi ferita da Alex Schwazer: “Mi hai dato dell’ipocrita, i miei figli saranno arrabbiati” Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi trattiene a stento le lacrime mentre parla dei suoi figli e del trattamento che lei sta ricevendo nella casa.

Alex Schwazer è tra i concorrenti del Grande Fratello che sembrano non riuscire proprio ad andare d'accordo con Beatrice Luzzi. L'attrice è reduce da una puntata in cui ha fatto una scorpacciata di nomination, tanto da finire al televoto. L'atleta ha provato ad avere un chiarimento con lei, ma i due concorrenti non sono riusciti a giungere a un punto di incontro.

Alex Schwazer ritiene Beatrice Luzzi "ipocrita"

Alex Schwazer è tra coloro che hanno nominato Beatrice Luzzi, sostenendo di non avere apprezzato alcune sue esternazioni. In questi giorni, poi, le ha dato apertamente dell'ipocrita. Ovviamente il suo giudizio ha suscitato la reazione dell'attrice, che – trattenendo le lacrime – ha spiegato di pensare ai suoi due figli che saranno arrabbiatissimi nel vedere che la loro mamma è stata definita "ipocrita".

Il confronto tra i due concorrenti

Beatrice Luzzi ha affrontato Alex Schwazer: "Quindi sono ipocrita? Ma hai idea del significato del termine ipocrita?". L'atleta ha replicato: "Dire una cosa e farne un'altra". L'attrice ha ribadito di non ritenere di avere avuto dei comportamenti ipocriti nella casa. Poi, trattenendo a stento le lacrime, ha aggiunto: "Peccato che ho due figli a casa. Due figli che conoscono il significato della parola ipocrita. E sicuramente saranno molto arrabbiati". E mentre Alex Schwazer si diceva dispiaciuto nel vederla così provata, Beatrice Luzzi ha continuato: "Gli avete insegnato (ai suoi figli, ndr) che non avete l'onestà di fare un gioco. Quindi secondo te io sarei una persona ipocrita?". Il gieffino, allora, ha detto di avere avuto l'impressione che Beatrice abbia "sputato nel piatto dove poi ha mangiato". Luzzi ha rispedito le accuse al mittente e ha concluso: