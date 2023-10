Beatrice Luzzi confessa i sentimenti per Giuseppe Garibaldi: “È per questo che mi sono innamorata” Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono sempre più distanti nella casa del Grande Fratello, ma le discussioni non bastano a far scemare l’interesse dell’attrice. In una discussione con Alex Schwazer, la Eva Bonetti di Vivere ha confessato cosa prova per il 30enne: “Mi sono innamorata per la sua sincerità”.

A cura di Sara Leombruno

Non è un bel periodo quello che sta attraversando la neo-coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Negli ultimi giorni i due avevano avuto diverse discussioni che li stavano portando a un punto di rottura. Il 30enne si era risentito di alcune parole dell'attrice: "Ci saresti stato con chiunque ti avesse detto ‘Mi piaci'", gli aveva detto. Inoltre, la gieffina lo avrebbe anche accusato di essersi avvicinato a lei solo per creare "dinamiche". Ieri sera, poi, la situazione si è complicata ulteriormente dopo l'eliminazione di Samira Lui. Ma questo non è bastato per far scemare l'interesse di Luzzi e in una discussione con Alex Schwazer ha svelato i suoi sentimenti per il calabrese.

La confessione durante una discussione con Alex Schwazer

La modella non è riuscita ad avere la meglio nella nomination con Grecia Colmenares, Rosy Chin e Valentina Modini ed è stata eliminata dal gioco. Dopo che ha lasciato la casa Garibaldi, che era legatissimo a Samira, è scoppiato in lacrime sotto gli occhi di Luzzi, spingendola a pensare che potesse provare dei sentimenti per lei. Sentimenti che, evidentemente, la "Eva Bonelli" di Vivere si è resa conto di provare in prima persona, confessando quello che prova durante una discussione con Alex Schwazer.

"Il mio problema nasce proprio da questo, non dalla mia di sincerità ma dalla sua", ha detto Beatrice Luzzi al campione olimpico. "Quindi Garibaldi non è sincero? – ha risposto Schwzer, infastidito dalle insinuazioni della coinquilina – Giuseppe è il più sincero e altruista che c’è qui in casa”. A quel punto l’attrice ha aggiunto: “Esatto, è il motivo per cui infatti mi sono innamorata, ma a un certo punto una serie di diffamazioni, illazioni e invasioni mi hanno fatto cambiare idea”. L'affermazione non è sfuggita agli occhi dei fan più attenti dell'attrice, e il filmato è subito diventato virale su Twitter.

Beatrice Luzzi non è più sicura del rapporto con Giuseppe Garibaldi

Nonostante si sia esposta su quello che prova per lui, l'attrice ha continuato a manifestare i suoi dubbi sul rapporto con il gieffino, nonostante lui le avesse assicurato di star facendo sul serio: "Anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare", gli aveva confessato durante un confronto in giardino.