Beatrice Luzzi brinda a Heidi e parte la critica di Letizia: “Massimiliano si era appena calmato” L’uscita di Heidi sconvolge gli equilibri: un brindisi di Beatrice in suo onore scatena l’inciucio di Letizia per mettere la casa contro l’attrice.

L'uscita di scena a sorpresa di Heidi Baci rischia di sconvolgere gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello. Durante una cena nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha sollevato il bicchiere in un gesto di omaggio proprio nei confronti di Heidi Baci. Questo gesto sembrava – e così sembra, a parere di chi scrive – essere un momento di solidarietà e supporto per l'inquilina che aveva recentemente deciso di abbandonare la casa. La partenza di Heidi aveva suscitato emozioni forti tra gli altri concorrenti, ovviamente tra Massimiliano Varrese che proprio Beatrice aveva cercato di consolare. Questo gesto, però, è stato aspramente criticato da Letizia Petris che pare tramare con tutti gli altri, gettando benzina sul fuoco.

L'uscita di Heidi riavvicina Massimiliano e Beatrice

Dopo il confronto con suo padre, Heidi Baci aveva preso la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si sono quindi ritrovati a condividere un momento di vicinanza. Sedutasi accanto a lui, Beatrice aveva cercato di consolarlo, e Massimiliano aveva espresso la sua gratitudine per l'atto di Heidi: "Non posso parlare Bea e non posso dire niente in questo momento. Solo mi rendo conto dello sforzo enorme che ha fatto lei. Per me acquista il valore di quello che lei ha fatto qua. Quello che ha detto è stato uno sforzo enorme per lei. Per me è ancora peggio questa cosa. Sono talmente scioccato che non riesco neanche più a pensare. Non pensavo di poter essere protagonista di una roba del genere. Al di fuori di ogni immaginazione."

Le critiche di Letizia Petris

Letizia Petris tesse la sua tela sparlando di Beatrice nei confronti di tutti gli altri, parlando in particolare con il gruppo composto da Samira e Angelica: "La Bea che continua a parlare. Hai sentito cosa ha detto? ‘Sembra brutto se faccio un brindisi a Heidi?' con Massimi di fianco che si era appena calmato. Capito? Secondo me bisogna un attimo…".

Lo strano dialogo tra Vittorio e Paolo sui preferiti della casa

C'è un altro video che ha creato molto dibattito su X e riguarda i "preferiti della casa" in un discorso fatto tra gli inquilini, alla presenza di Massimiliano che è sempre considerato "l'uomo" al centro di tutte le dinamiche. Viene fuori che per Vittorio il preferito della casa è proprio Massimiliano. Questo, però, sembra essere il frutto di una strategia allo scopo di innalzare, come si evince dai commenti su X, "l'ego" di Massimiliano.