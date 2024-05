Be Human con Eleonora Daniele su Tv2000: gli ospiti in diretta dalla Basilica di San Pietro

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Sabato 11 maggio 2024 dalle ore 21.20 su Tv2000 andrà in onda, in diretta dalla Basilica di San Pietro, lo spettacolo Be Human nell'ambito del World meeting on human fraternity. L'evento, organizzato al fine di individuare alternative alle guerre e alla povertà, sarà condotto da Eleonora Daniele e vedrà tra gli ospiti Giovanni Allevi e Roberto Vecchioni. Tra i protagonisti anche Arianna Bergamaschi che presenterà l'inno ufficiale di Be Human voluto da Papa Francesco.

Chi sono gli ospiti di Be Human sabato 11 maggio 2024

Eleonora Daniele condurrà la serata Be Human nell'ambito del World meeting on human fraternity, in onda dalle 21.20 su Tv2000 e in diretta dalla Basilica di San Pietro, a Roma. La celebre conduttrice Rai, al timone di Storie Italiane, sarà accompagnata da numerosi ospiti. Nel corso della serata ci sarà Giovanni Allevi, Roberto Vecchioni, l'allenatore della nazionale Luciano Spalletti, Garth Brooks e Enrico Brignano. Da Premi Nobel, a scienziati, professori, sindaci, medici e campioni dello sport: tutti si riuniranno per promuovere il valore della fraternità. Tra i protagonisti anche Arianna Bergamaschi che canterà l'inno ufficiale.

Arianna Bergamaschi canta l’inno ufficiale chiesto da Papa Francesco

Arianna Bergamaschi presenterà in diretta, durante l'evento Be Human, l'inno ufficiale del World Meeting on Human Fraternity voluto da Papa Francesco. Si tratta di un brano dalle atmosfere gospel spiritual e sonorità internazionali, composto dall'artista che lo canta, in collaborazione con il cantante e attore americano Anthony Ramos e gli autori William Wells e Flavio Ibba. La cantante, protagonista di musical di successo, sarà accompagnata sul palco dai quindici componenti del Amazing Grace Gospel Choir, si legge su Askanews.

Qual è il tema del “World meeting on human fraternity”

Il World Meeting on Human Fraternity, organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti, ha lo scopo di far incontrare personalità dal mondo intero con lo scopo di individuare alternative alle guerre e alla povertà, proponendo la fraternità come base di un mondo pacifico. Funge da apripista al grande evento nell'anno giubilare (12 e 13 settembre 2025).