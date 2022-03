Barù deluso da Jessica dopo la puntata del GF VIP: “Io stratega? È un insulto ai miei valori” Barù e Jessica dopo la puntata del GF VIP di ieri sera hanno avuto un confronto in cucina. Il concorrente è dispiaciuto per essere stato definito uno ‘stratega’ dalla principessa e le ha così espresso il suo dispiacere.

Il flirt tra Barù e Jessica Selassié incuriosisce tutti i telespettatori, ancora in dubbio su quale siano le loro reali intenzioni. Ieri in puntata hanno commentato il loro rapporto dopo la nottata trascorsa insieme nella capanna costruita per loro. Tra i due non è scattato un bacio e Barù non intende cambiare idea riguardo le telecamere: è curioso di conoscere una persona senza la presenza di queste, proteggendo la sua privacy. Su questo sembrano essere entrambi d'accordo, si sono dati infatti ‘appuntamento' a fine reality. Ma al concorrente non è andata giù la confessione fatta da Jessica con Sophie. La principessa in settimana ha sospettato che Barù stesse flirtando per strategia, avvicinandosi a lei solo per arrivare in finale. Il filmato visto in puntata, in diretta, ha fatto dispiacere il gieffino e questa mattina non è riuscito a trattenere il suo risentimento.

Il dispiacere di Barù

Barù e Jessica si sono incrociati questa mattina e, dopo aver scambiato diverse parole riguardo l'utilizzo del forno, hanno tirato in ballo quanto accaduto ieri sera. Il concorrente si è dispiaciuto per i pensieri espressi da Jessica, si è sentito offeso. Dopo averla provocata per il suo atteggiamento -"Sei insopportabile, dopo che mi insulti poi, che coraggio" -, le ha espresso il suo risentimento.

Io faccio strategia, ma per cosa? Non sono arrabbiato ma me la sono presa, mi sembra un insulto ai valori di una persona, all'anima di una persona. Poi se non me ne fregasse nulla, non ci penserei. La trovo una brutta offesa.

A intromettersi nel discorso Lulù la quale ha giustificato il comportamento della sorella, sostenendo che Jessica abbia detto quelle cose perché lo trovava freddo nei suoi confronti.

Le scuse di Jessica Selassié

Jessica ha spiegato a Barù di aver detto quelle cose prima che parlassero nella capanna. Era arrabbiata e aveva avuto quelle sensazioni spiegate, ma oggi ha cambiato idea. Gli ha così chiesto scusa: