Barbara D’Urso torna a Pomeriggio 5 e ringrazia Simona Branchetti: “Hai informato in modo perfetto”

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 17 gennaio, Barbara D'Urso torna al timone di Pomeriggio Cinque. In queste settimane, è stata la giornalista Simona Branchetti a condurre il programma pomeridiano e Barbarella ha voluto ringraziarla per l'ottimo lavoro fatto. Si è congratulata con lei, mentre era in collegamento con il Tg5. Ecco cosa ha detto di Simona Branchetti.

Barbara D'Urso ringrazia Simona Branchetti

Barbara D'Urso è intervenuta in collegamento al Tg5 per lanciare la puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 17 gennaio, che segnerà il suo ritorno in studio, dopo le vacanze natalizie. La conduttrice, si è ritagliata il tempo di ringraziare Simona Branchetti, che ha condotto Pomeriggio Cinque News fino a venerdì 14 gennaio:

"Vorrei approfittare del TG5, che è sempre così disponibile con me, per ringraziare una collega, la vostra collega che è Simona Branchetti che durante le mie consuete vacanze natalizie, ha – in maniera perfetta – informato il pubblico di Canale5. Grazie a Simona".

Le parole di Simona Branchetti sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque

Nei giorni scorsi, Simona Branchetti ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it. La giornalista e conduttrice di Pomeriggio Cinque News ha dichiarato di reputare Barbara D'Urso "una grandissima professionista" e uno dei volti più rappresentativi di Canale5. Non ha sofferto il paragone con lei, ma si è preoccupata di fare al meglio il suo lavoro: