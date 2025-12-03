Barbara D’Urso dopo l’infortunio lancia un messaggio: “A chi vuole che io mi ritiri dico solo ‘Salutame a soreta’”

Barbara D'Urso è stata la protagonista di Ballando Segreto del 3 dicembre. Insieme a Pasquale La Rocca ha raccontato del suo controllo ortopedico in ospedale nel quale le hanno diagnosticato un acutizzarsi della borsite dopo un primo controllo il 13 novembre, quando ci fu il primo infortunio. Nel corso della puntata che racconta il dietro le quinte della settimana di lavoro dei concorrenti, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca confermano la volontà di andare avanti. Il ballerino assicura: "Non ti ritirerai mai. Ballerai e sarai fantastica".

Il racconto di Barbara D'Urso

A Milly Carlucci, la ex conduttrice di Domenica Live spiega: "Da allora sono andata avanti con gli antidolorifici. Quando li usi, lavori perché il dolore non ce l'hai. Dopo il paso doble e la lambada, ho stirato la spalla. La mattina dopo che la domenica sono andata da Mara, avevo un po' di dolore. Questa mattina, oggi è lunedì, ho detto vado in ospedale, pago il mio ticket, vado in reparto ortopedia per capire che cosa ho."

Il dottore ha detto che devo guarire tenendo questo tutore per una settimana. Se tolgo il tutore, mi dice il dottore, il massimo che posso piegare è di 30 gradi. Naturalmente dovrò fare infiltrazioni, prendere medicine.

Pasquale La Rocca crede in lei

Ora è tutto in mano a Pasquale La Rocca: "È una cosa nuova, il braccio. Sperimenterò anche questo". La battuta è relativa anche agli infortuni delle concorrenti degli anni precedenti, sempre con Pasquale La Rocca. Barbara racconta ancora: "All'1.25 di notte, siccome sapevo che mi ero fatta male, ho detto a Pasquale: ‘ma io posso ballare col braccio così?' E lui mi fa: "Assolutamente no". Pasquale La Rocca poi rincuora la partner: "Non ti ritirerai mai. Ballerai e sarai fantastica".

Il messaggio agli hater

Ma è in una storia su Instagram che Barbara D'Urso lancia il messaggio che spezza hater e rumors. Spiega in camera: "A chi vuole che io mi ritiri dico solo: ‘Salutame a soreta'". È chiara la difficoltà in questa fase topica per la corsa alla finale di Ballando con le stelle. Vedremo, dunque, sabato cosa succederà.