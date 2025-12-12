Barbara D’Urso provata prima della semifinale di Ballando: “Mi vedete sempre sorridente, ora sto malissimo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I giorni che hanno preceduto la semifinale di Ballando con le Stelle 2025 non sono stati affatto semplici per Barbara D’Urso. Reduce da due lesioni ai legamenti, la conduttrice ha raccontato sui social come sta affrontando il dolore: "Notte terrificante, ho provato un dolore assurdo".

Come sta Barbara D'Urso prima della semifinale

Filmandosi dal letto, struccata e provata da una notte insonne, Barbara D'Urso ha condiviso delle stories su Instagram in cui ha aggiornato gli spettatori sulle sue condizioni di salute: "Volevo condividere un voi una notte terrificante, guardate le mie occhiaie, ho un dolore qui a destra dove c'è quella lesione al legamento, un dolore assurdo, non ho chiuso occhio", ha detto la concorrente, che anche domani si esibirà con Pasquale La Rocca. Insieme al suo maestro ha deciso di optare per una coreografia adatta alle circostanze, ma il disagio fisico c'è e non l'ha negato: "Siccome mi vedete sempre allegra, sorridente, tonica, oggi invece va così. Sto malissimo", le parole. Nonostante questo, la conduttrice non ha intenzione di tirarsi indietro dalla competizione: "Domani c'è la semifinale e non posso arrendermi, ora una bella punturina e si va".

L'infortunio e il referto pubblicato sui social

Da quando ha riportato l’infortunio, Barbara D’Urso ha aggiornato costantemente i suoi follower sulle sue condizioni. Dopo essersi mostrata in ospedale, ha condiviso anche il referto medico del 1° dicembre: le è stata diagnosticata una borsite deltoidea e le è stato prescritto l’uso di un tutore — lo stesso con cui si è esibita nella puntata di sabato 6 dicembre — oltre a un ciclo di infiltrazioni alla spalla. Nonostante il dolore e i movimenti limitati, che l’hanno costretta a ridimensionare le coreografie, la conduttrice non ha mai preso in considerazione l’idea di fermarsi. Una determinazione che la giuria ha voluto riconoscere con voti alti al termine della sua performance.