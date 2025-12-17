Barbara D’Urso prima della finale di Ballando: “È stato un percorso faticoso, ho subito attacchi crudeli”

A un passo dalla finale, Barbara D’Urso ha tracciato un bliancio della sua esperienza a Ballando con le Stelle. L’aspetto più complicato non è stato quello legato alla danza, anzi: “La fatica fisica è stata l’ultima cosa, ho avuto spesso attacchi, anche crudeli”.

La finale di Ballando con le Stelle è ormai alle porte e i concorrenti ancora in gara tracciano un bilancio della loro esperienza nello show condotto da Milly Carlucci. Tra i finalisti c'è Barbara D'Urso, in coppia con Pasquale La Rocca, che è determinata ad arrivare fino in fondo, anche se sa che dovrà contendersi la vittoria con avversari piuttosto forti. Ecco cosa ha detto riguardo al programma nell'ultima puntata di Ballando Segreto, disponibile da mercoledì 17 dicembre.

Milly Carlucci ha chiesto a Barbara D'Urso come è stato il suo percorso nel programma e l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 lo ha definito "abbastanza faticoso". Una fatica che la concorrente non ha avvertito tanto dal punto di vista fisico, quando da quello psicologico, per via di tutte le accuse ricevute di settimana in settimana: "È stato complicato, non per la fatica fisica perché quella è l'ultima cosa, ma perché come sapete ho avuto spesso attacchi, anche abbastanza crudeli". "In puntata?", le è stato chiesto. D'Urso ha spiegato: "In puntata c'erano gli agganci, l'amo per essere presa, poi tutto il resto è successo fuori". Infine ha precisato: "Sono partita con l'idea di vincere, però ho capito che sarà un po' difficile. Ho lottato per arrivare in finale".

Nel corso delle settimane, Barbara D'Urso è più volte stata presa di mira dai giudici, in particolare da Selvaggia Lucarelli, spesso giudicata non tanto per la sua performance in pista quanto per la sua storia personale. La concorrente si è messa a nudo, raccontando anche tanti aspetti inediti della sua vita, come la maternità e il rapporto con i figli, che si è trovata a dover crescere da sola.