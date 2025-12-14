Selvaggia stuzzica Barbara D’Urso: “Trascinata da Pasquale”, il ballerino la difende: “Non è vero”

Semifinale di Ballando con le stelle, ennesimo faccia a faccia tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli. Ma questa volta la conduttrice cambia strategia: silenzio totale. E lascia che sia il suo maestro a rispondere.

Selvaggia Lucarelli parte con un riconoscimento che suona quasi inaspettato: "Secondo me nella rosa delle esibizioni che è stata fatta è sicuramente una delle migliori". Un complimento netto, almeno per gli standard del rapporto tra le due. Ma arriva il però. Puntuale.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Barbara D'Urso

"Secondo me non c'è stato un grande percorso, non perché tu non sia migliorata ma perché ho visto sempre cose che mi evocavano altre cose". Una critica che punta al cuore del problema: la mancanza di evoluzione, la sensazione di déjà-vu che Barbara D'Urso trasmetterebbe in pista. Selvaggia non si ferma all'esibizione. Tira in ballo anche Pasquale La Rocca: "Ho sempre visto Barbara trascinata in tutto". Un'accusa diretta al maestro, che viene dipinto come l'unico vero protagonista delle coreografie, con la conduttrice ridotta a seguire senza esprimere personalità propria.

La difesa del maestro

Pasquale La Rocca non ci sta. E difende la sua allieva con parole che vanno oltre il semplice dovere professionale: "Non credo che io l'abbia trascinata, io credo che lei abbia fatto un percorso incredibile. Voglio riconoscerle il grande impegno che ha avuto. Perché è veramente una grande professionista oltre che una grande persona, ha superato la mia ossessione e quindi voglio dirle grazie".

Il riferimento alla "ossessione" del maestro suona come un'ammissione: Pasquale sa di essere esigente, probabilmente oltre misura. E riconosce a Barbara D'Urso il merito di aver retto la pressione. I due si abbracciano, un momento che chiude il cerchio della difesa.

La pioggia di 10 (e le eccezioni)

Arriva il momento dei voti. La giuria premia l'esibizione con una serie di 10. Tutti, tranne Selvaggia Lucarelli che assegna 8 e Guillermo Mariotto che si ferma a 9. Il pubblico rumoreggia, prevedibile reazione di fronte a voti che rompono l'unanimità. Ma la semifinale racconta soprattutto una Barbara D'Urso che ha scelto di sottrarsi al conflitto, lasciando che fosse il suo maestro a rispondere.