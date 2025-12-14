La lite tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca in sala prove a Ballando: “Meglio Wanda Nara? Sti gran ca**i”

Prima di esibirsi sul palco di Ballando con le stelle con una performance incredibile, Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca hanno avuto uno screzio dietro le quinte che li ha portati allo scontro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scontro a Ballando con le stelle tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. La conduttrice e il suo maestro di ballo stanno attraversando alcune difficoltà durante le prove a causa dei problemi di salute accusati da Barbara che, nel corso di queste lunghe settimane di allenamenti ed esibizioni, ha riportato una lesione a un tendine e un problema all’anca.

Cosa è accaduto dietro le quinte di Ballando con le stelle

In sala prove, ripresi dalle telecamere del programma, Barbara ha provato a spiegare a Pasquale le sue difficoltà nel ballare con il tutore, ma il maestro ha perso rapidamente la pazienza, dimostrandosi insoddisfatto delle performance della sua allieva. “Svegliati”, le ha detto bruscamente a un certo punto, un’esortazione alla quale Barbara ha risposto infastidita: “Mi stavi facendo male con questa ca**o di mano, ero sveglia”.

Poco dopo, Pasquale l’ha accusata di aver fatto una domanda poco intelligente: “Te l’ho detto già venti volte. Per piacere, non farmi perdere tempo”. A quel punto, Barbara si è indispettita e ha replicato in modo piccato: “Continui a dirmi che questo passo lo facevi con Wanda Nara. ‘Sti grandissimi ca**i. Sapessi come ballavo io con Raffaele Paganini. Quante piroette fai? Lui ne faceva 22 di seguito”.

Quando Pasquale ha lasciato intendere nuovamente che le avesse posto una domanda stupida, Barbara ha reagito così: “Te ne faccio una io. Ti hanno mai sputato in faccia? Perché c’è sempre una prima volta”.

La performance sul palco ripaga D’Urso e La Rocca della fatica

Dopo la lite, la performance portata sul palco ha ripagato entrambi della fatica e dei momenti di tensione vissuti in sala prove. Esibendosi sulle note di un tango argentino, Barbara e Pasquale hanno dimostrato di aver raggiunto un altissimo livello di preparazione, conquistando la vetta della classifica della semifinale.