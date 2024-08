video suggerito

"Barbara D'Urso avrà uno show pomeridiano sul Nove", ma Fremantle smentisce Era stata avanzata l'ipotesi che Barbara D'Urso potesse avere uno spazio pomeridiano sul Nove, come diretto competitor di Canale 5 e Rai1, ma l'indiscrezione sarebbe sfumata. Da Fremantle, infatti, smentiscono, sebbene sarebbero state fatte già le dovute telefonate per cercare autori e inviati.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando non è più in Mediaset, sono fioccate le ipotesi su una possibile ricollocazione di Barbara D'Urso in televisione, ma ogni possibilità si fa sempre più remota e, soprattutto, sembra sfumare non appena verbalizzata. Stando a quanto riporta Davide Maggio, per la conduttrice si stava pensando ad un programma simil Pomeriggio Cinque, da replicare sul Nove e prodotto da Fremantle. Le cose, però, sarebbero leggermente diverse.

Il possibile programma di Barbara D'Urso sul Nove

L'ipotesi sarebbe stata quella di un contenitore pomeridiano da piazzare sul Nove, quindi Discovery, l'emittente che sta accogliendo vari volti noti della tv pubblica e il cui obiettivo è quello di assestarsi sempre di più come alternativa per gli italiani, quanto meno nell'intrattenimento. Ragion per cui non sembrerebbe così assurdo che, proprio Barbara D'Urso, chiusi i rapporti con Mediaset, potesse essere la scelta della nuova rete per realizzare un programma che, in quanto a struttura, ricordi proprio Pomeriggio Cinque. Dopo un ipotetico e naufragato ritorno in Rai e le presumibili trattative per farla entrare nel cast di Ballando con le Stelle, l'idea che la conduttrice napoletana potesse avere uno spazio tutto suo, non era poi da escludere considerando che Laura Carofoli, la responsabile dei contenuti di Discovery disse sul suo conto: "È una donna che ha fatto la storia della televisione. L'ho sempre seguita". Invece, da Fremantle smentiscono dicendo che non c'era mai stata l'intenzione di realizzare un programma di questo tipo. Nel frattempo, però, Davide Maggio dichiara che le telefonate per cercare inviati e autori sarebbero state fatte. Qualcosa non torna.

L'annuncio di Barbara D'Urso: "Mi rivedrete presto"

Se da Fremantle smentiscono e da Discovery non sembra ci sia interesse per realizzare un progetto di questo tipo, non sarebbe stata vagliata ancora l'ipotesi Tv8. Nulla di certo, soprattutto perché da parte della conduttrice non trapela alcuna informazione. A giugno era stata proprio lei, però, ad alimentare la curiosità, dicendo: "Mi rivedrete presto, ma su un altro numero del telecomando". L'annuncio era stato lanciato dal palco di TeleSud, dove la conduttrice partecipava in qualità di ospite durante una serata condotta da Francesco Facchinetti e tenutasi a Trapani per festeggiare il passaggio della squadra di calcio in serie C. Dopodiché nessun altro indizio, non tocca che aspettare settembre e scoprire quali novità avranno come protagonista l'ex regina di Canale 5.