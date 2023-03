Bar Stella torna su Rai2, lo show di Stefano De Martino confermato da aprile Tornerà con una terza stagione Bar Stella, lo show di seconda serata di Rai2 condotto da Stefano De Martino, che ripartirà il prossimo 18 aprile e andrà in onda fino al 25 maggio.

A cura di Andrea Parrella

L'ultima stagione di Rai2 è stata a suo modo rivoluzionaria per la seconda rete del servizio pubblico che, da diversi anni in difficoltà, è sottoposta quest'anno ad una imponente operazione di restyling. Tra i programmi sui quali si è investito, c'è senza dubbio Bar Stella, lo show di seconda serata condotto da Stefano De Martino, confermato per il secondo anno consecutivo, ma con una maggiore frequenza in seconda serata. Proposto tra novembre 2022 e gennaio 2023, Bar Stella ha ottenuto un ottimo riscontro, intercettando il gradimento del pubblico, come gli ascolti hanno confermato di settimana in settimana.

Il ritorno di Bar Stella dal 18 aprile al 25 maggio su Rai2

Motivo per il quale il programma condotto da Stefano De Martino è stato confermato per una seconda tranche in questa stessa stagione. Bar Stella tornerà infatti in seconda serata su Rai2, andando ad occupare lo spazio che in queste settimane è di Stasera c'è Cattelan. Il ritorno di Bar Stella è previsto dal 18 aprile, in onda tre volte alla settimana dal martedì al giovedì, per chiudere con la puntata del 25 maggio.

Stefano De Martino volto di Rai2

Rai continua dunque a puntare su Bar Stella e in particolare su Stefano De Martino, che quest'anno si sta confermando un volto di riferimento della rete, sia per il già citato successo del suo programma di seconda serata, che per il successo in prima serata con STEP, anche questo replicato in inverno dopo il successo autunnale. È rimasto congelato, invece, il progetto della versione italiana di That's my jam, format internazionale condotto negli Stati Uniti da Jimmy Fallon, che proprio De Martino avrebbe dovuto proporre in questa stagione su Rai2. Progetto che si è rivelato più complesso del previsto e che, evidentemente, è stato messo per prudenza ai box in attesa che i tempi siano più maturi.