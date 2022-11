Ballando con le stelle, scontro tra Smith e Lucarelli: “Con me non sei mai stata educata” Scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. “Sono stata educata e ti ho lasciato parlare”, ha puntualizzato la coreografa. La giornalista ha replicato: “Con me non sei mai stata educata”.

A cura di Stefania Rocco

Scontro a Ballando con le stelle tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Le uniche due donne presenti in giuria si sono scontate immediatamente dopo l’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Selvaggia ha fatto sapere di non essere rimasta particolarmente impressionata dalla collega in quanto, a causa di un infortunio, la donna non può ballare al pari degli altri concorrenti. Considera il divario eccessivo ed è per questo che non ritiene di premiarla mettendola sullo stesso piano degli altri sfidanti. Da qui i voti costantemente bassi che assegna alle sue esibizioni, voti cui quali Smith, presidentessa di giuria, si è detta in disaccordo.

Carolyn Smith: “Lasciami parlare, ho più esperienza di te”

Smith ha invece commentato positivamente l’esibizione di Costamagna, infastidendosi con Lucarelli per essere stata interrotta: “Io sono stata educata e ti ho lasciato parlare. Lascia parlare anche me”. “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi”. Milly Carlucci ha invitato le due giurate alla calma ma Smith ha aggiunto: “Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007”.

L’infortunio di Luisella Costamagna

Sono già diverse settimane che Luisella Costamagna si è infortunata. La giornalista, concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, sta esibendosi con un tutore ma, trattandosi di un infortunio al piede, non riesce a esibirsi al pari dei colleghi. Ha deciso di restare in gioco (dopo avere tentato invano di ritirarsi) anche su esplicito invito del pubblico, che l'ha invitata a restare in gara a suon di applausi, e grazie al supporto del suo insegnante di ballo. Grazie ai voti ottenuti, è riuscita a superare la quinta puntata.