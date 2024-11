video suggerito

Ballando con le stelle, le prime immagini di Samuel Peron e Federica Pellegrini dopo l’addio di Angelo Madonia Samuel Peron e Federica Pellegrini sono nel pieno delle prove per la prossima puntata di Ballando con le stelle, come dimostrano le prime immagini della coppia diffuse a La vita in Diretta. Il ballerino è subentrato nel cast dopo l’uscita di Angelo Madonia, allontanato per “divergenze professionali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Samuel Peron è pronto a tornare sulla pista di Ballando con le stelle, dopo l'allontanamento improvviso di Angelo Madonia. Nella puntata de La vita in diretta di giovedì 28 novembre sono state diffuse le prime immagini del ballerino e Federica Pellegrini impegnati in sala prove per l'esibizione di sabato sera. Per la Divina si tratta di una sfida non da poco, dal momento che trovare la sintonia con un nuovo insegnante non è affatto semplice.

Le prove di Samuel Peron e Federica Pellegrini

Come sottolineato anche da un comunicato di Rai News diffuso nelle ultime ore, dopo le "divergenze professionali" che hanno spinto Angelo Madonia a lasciare il programma, l'arrivo di Samuel Peron è stato una manna dal cielo per la campionessa di nuoto e per la stessa Milly Carlucci, che ha chiuso in questo modo una parentesi mai verificatasi prima all'interno del suo show. Il ballerino, infatti, storico volto della trasmissione danzante di Rai1, si era dedicato ad altre esperienze professionali nell'ultimo anno, lasciando così il cast che lo ha reso uno dei personaggi noti dello spettacolo, ma alla chiamata della conduttrice, non ha potuto far altro che accettare. Nessun commento particolare da parte di Federica Pellegrini che, intanto, sta cercando di ritrovare la concentrazione dopo lo shock, sul finire del programma, di dover ballare con un nuovo partner e trovare quella sintonia che consente ad una coppia di brillare sulla pista da ballo. In queste settimane, d'altra parte, tanti erano i progressi che la Divina aveva mostrato, tanto da arrivare in cima alla classifica proprio nell'ultima puntata di Ballando con le stelle.

L'allontanamento di Angelo Madonia

Un'ultima puntata piuttosto tormentata, in cui lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia è arrivato ad un punto di non ritorno. Eppure, non sarebbe stata questa la causa scatenante dell'allontanamento del ballerino dalla trasmissione di Rai1. Pare, infatti, che già nelle scorse settimane Madonia fosse stato richiamato dalla produzione dello show che aveva notato una certa distrazione, per la quale era necessario che vi fosse un richiamo all'ordine. Una linea confermata anche dalla stessa Milly Carlucci, che in queste ore ha commentato l'accaduto dicendo: "Si era arrivati ad un punto in cui non era più possibile lavorare".