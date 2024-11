video suggerito

Milly Carlucci chiude il caso Angelo Madonia: "Siamo arrivati a un punto in cui non si poteva più lavorare" La conduttrice di Ballando con le stelle chiarisce e mette un punto al caso Madonia: "Il maestro è espressione della produzione, non rappresenta se stesso. Le condizioni per continuare non c'erano più".

Milly Carlucci ha parlato per la prima volta del caso che ha riguardato l'allontanamento di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle: "Si era arrivati a un punto che fare lavorare serenamente una coppia non era più possibile". Nel corso della puntata odierna di Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso le sue ragioni: "Il maestro difende l'allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso".

Le parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha quindi ribadito "l'assunto fondamentale" su cui si basa Ballando con le stelle, ovvero la fiducia tra il maestro e il personaggio famoso.

È un programma che si basa su un assunto fondamentale. Prendiamo persone che sono famose in altri campi e che noi affidiamo a un maestro o una maestra. Il maestro diventa un mondo per questo personaggio. Diventa un supporto psicologico in tutto e per tutto. La paura di fare una figura di schifo c'è in tutti perché mette in gioco la propria carriera. L'assunto fondamentale è che debba esserci un'unità tra maestro e allievo. Un'unità che c'è sempre stata. Davanti alla giuria, il maestro difende l'allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Meno che mai devono avere riverbero sulla vita quotidiana.

La conduttrice non si è limitata a spiegare questo, ma è andata oltre precisando che la figura del maestro è un garante della produzione, un rappresentante in tutto e per tutto della produzione. Una stoccata durissima per Angelo Madonia:

Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso. È l'estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti. Questo è sempre successo con tutti per 19 anni. In questo caso, purtroppo, è successo che cose personali hanno distratto il maestro, ma la questione non è il personaggio "nome e cognome", ma riguarda chiunque lavori in Ballando con le stelle.

Poi la chiusura su Federica Pellegrini: "Di tutta questa vicenda, Federica ha saputo il lunedì, quando la Rai e noi abbiamo deciso di creare questo avvicendamento. Niente è arrivato dalla nostra concorrente e devo ringraziare Samuel Peron perché aveva deciso di non ballare più".