Ballando con le stelle 2024, anticipazioni semifinale 14 dicembre: caso Mariotto, finalisti e ballerini per una notte Ballando con le stelle 2024 andrà in onda stasera, sabato 14 dicembre, con la semifinale. Dalle anticipazioni si evince che la squadra di Milly Carlucci dovrà affrontare il caso Mariotto, che ancora non si sa se sarà presente in giuria, e la scelta dei finalisti. Ballerini per una notte: Francesca Chillemi e Fabio Fognini. I vincitori in carica, il voto dei tribuni del popolo, il tesoretto di Matano e votare da casa.

Ballando con le stelle 2024 è arrivato alla semifinale, che andrà in onda stasera, sabato 14 dicembre, alle 20:35 su Rai 1. Le coppie ancora in gara si giocheranno il posto per la finale di sabato 21 dicembre e, al termine della puntata, Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, svelerà i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno il podio e le restanti posizioni in classifica. Immancabile nel dare i voti, la giuria composta da Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e la presidente Carolyn Smith.

Il caso Guillermo Mariotto: ci sarà per semifinale e finale?

Punto di domanda per Guillermo Mariotto, al centro di un caso dopo la fuga dal Teatro delle Vittorie nell'ultima puntata andata in onda ormai due settimane fa. Non è ancora chiaro se il noto giurato presenzierà nelle battute finali del programma e ci sarà occasione di chiarire cosa sia davvero successo dietro le quinte quando, dopo l'esibizione di Amanda Lear, Mariotto si sarebbe defilato, lasciando scoperta la votazione per la restante serata. Un malore, frizioni con il programma o impegni di lavoro impellenti? Le ipotesi sul tavolo sono queste e solo stasera verrà sciolto il nodo.

Le anticipazioni della semifinale: chi sono i ballerini per una notte

Ballerini per una notte dell’undicesima puntata di sabato 14 dicembre saranno l’attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini. La prima scenderà in pista sulle note di Por una Cabeza per ballare un tango con il ballerino Moreno Porcu. L’ex Miss Italia sarà accompagnata da Alessandro Siani, regista sceneggiatore e interprete della commedia di Natale Io e te dobbiamo parlare, al cinema dal 19 dicembre. Presente anche Leonardo Pieraccioni, co-protagonista del film. Fognini, invece, ballerà un boogie sulle note di Great balls of fire e sarà accompagnato da Giada Lini.

Francesca Chillemi e Alessandro Siani in Io e te dobbiamo parlare

Le coppie ancora in gara e le esibizioni della semifinale

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca apriranno la puntata con i 30 punti guadagnati grazie alla vittoria nella prima semifinale. La Rocca affianca La Divina dopo l'infortunio di Samuel Peron, che era appena entrato in pista per sostituire Angelo Madonia, allontanato dal programma a seguito di frizioni non meglio specificate e derivanti da un duro scontro in studio, con riferimenti alla compagna uscente Sonia Bruganelli, con Selvaggia Lucarelli. Le coppie che gareggeranno per guadagnarsi un posto nella finale sono: Bianca Guaccero – Giovanni Pernice; Federica Nargi – Luca Favilla; Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini – Pasquale La Rocca, Tommaso Marini – Sophia Berto; Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti e i vincitori del ripescaggio Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina. Si alza l'asticella delle esibizioni e ogni coppia proverà a stupire ancora di più chiunque in studio abbia la possibilità di promuoverla fino alla finale del 21 dicembre, a pochi giorni dal Natale.

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

Le votazioni della semifinale: giuria, Tribuni e voto del pubblico

La giuria presente dietro il bancone dovrà fare i conti con i Tribuni del popolo Rossella Erra, Simone Di Pasquale, che ha ancora a disposizione la wild card per salvare una coppia eliminata, riportandola in gara con un malus di 20 punti, e Sara Di Vaira. A completare il contributo di voto, il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta. Nel giudizio finale su eliminazioni e promozioni avrà come sempre un ruolo fondamentale il pubblico da casa, che potrà votare le proprie coppie preferite direttamente sui social network, esprimendo la loro preferenza sulle card caricate sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.