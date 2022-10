Ballando con le stelle 2022, nessuna coppia eliminata: la classifica della 4° puntata Nessuna coppia è stata eliminata nel corso della quarta puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 29 ottobre su Rai Uno. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli in vetta alla classifica con 68 punti.

Nessun eliminato nella quarta puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 29 ottobre, su Rai Uno. Il dance show condotto da Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nel ruolo di giurati, e Alberto Matano come opinionista, ha visto in vetta alla classifica Enrico Montesano e Alessandra Tripoli che hanno conquistato 68 punti. Gabriel Garko, che si è esibito nonostante l'infortunio al braccio, si è piazzato al quarto posto.

Nessuna coppia eliminata nella puntata del 29 ottobre

Dopo l’esibizione di tutte le coppie e il voto della giuria unito a quello del televoto da casa, la quarta puntata di Ballando con le stelle si è conclusa senza eliminazioni. Enrico Montesano e Ema Stokholma con i rispettivi partner sono stati i concorrenti più votati dal pubblico e hanno conquistato così 10 punti bonus, Giampiero Mughini e Paola Barale i meno votati: nel prossimo appuntamento con lo show del sabato sera scenderanno in pista con un malus di 10 punti.

La classifica della quarta puntata

Dopo aver assistito a tutte le performance dei concorrenti, Alberto Matano ha premiato la coppia composta Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, primi in classifica. Rossella Erra della giuria popolare, invece, ha dato il suo voto alla coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. Ecco la classifica provvisoria del 29 ottobre: