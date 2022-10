Gabriel Garko torna in video con un tutore dopo l’infortunio: “Proverò a essere domani a Ballando” Gabriel Garko potrebbe partecipare alla prossima puntata di Ballando con le stelle. L’attore torna in video a poche ore dalla puntata con il braccio immobilizzato in un vistoso tutore: “Giada Lini ha modificato la coreografia per permettermi di esserci”.

A cura di Stefania Rocco

Gabriel Garko sta facendo il possibile per partecipare alla prossima puntata di Ballando con le stelle. L’attore, vittima di un infortunio riportato durante gli allenamenti, è tornato in video da qualche ora. A diffondere un suo filmato sul web è stato il suo manager Nando Moscariello che ha tenuto aggiornati i fan circa le sue condizioni di salute. Un’ora fa, l’uomo è tornato su Instagram con una “sorpresa”: accanto a lui c’era Garko, reduce dagli ultimi controlli.

Gabriel Garko a Ballando con le stelle sabato 29 ottobre?

Garko, sorridente nonostante il vistoso tutore, ha fatto sapere di stare facendo il possibile per essere in puntata domani sera: “Siamo andati in Rai e Giada è riuscita a c’era una coreografia simile ma che forse mi permetterà di esserci. Vi prometto che ce la metterò tutta. Prendo gli antidolorifici. Oggi è stata una giornata un po’ così perché ho avuto parecchio dolore. Speriamo che domani non si ripeta. Ce la metterò tutta per essere lì domani. Vediamo che cosa riesco a fare”.

L’infortunio di Gabriel Garko

Era stata Milly Carlucci a rendere pubblica la notizia dell’infortunio di Gabriel Garko, riportato durante uno degli allenamenti. L’attore si sarebbe fatto male mentre stava provando una coreografia, cosa che lo ha costretto a interrompere le prove per ricevere i primi soccorsi. In un primo momento, la situazione era apparsa seria ma, dopo le prime ore frenetiche, Garko è tornato in video con una promessa: quella di fare il possibile per esserci. È ormai evidente che il dilemma circa la sua partecipazione alla puntata di Ballando con le stelle del 29 ottobre sarà risolto solo domani nel corso della diretta del sabato sera. Una eventuale uscita di scena di Gabriel, che resta uno dei candidati alla vittoria, rappresenterebbe una enorme perdita per il programma. Gli sforzi, quindi, resteranno tesi a consentire che l’attore recuperi completamente le forse e possa tornare in gioco.