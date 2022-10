Ballando con le stelle, Gabriel Garko non sta bene: “È sotto sedativi e pieno di dolori” L’infortunio al braccio continua a mettere in dubbio il percorso dell’attore a Ballando con le Stelle. Dopo alcuni accertamenti Garko è a riposo e le sue condizioni non sembrano migliorare.

A cura di Andrea Parrella

Non è ancora chiaro se Gabriel Garko continuerà il suo percorso a Ballando con le Stelle. L'attore, nel cast del programma in questa edizione, si è infortunato al braccio durante le prove come aveva annunciato sui social una preoccupata Milly Carlucci. Nelle scorse ore Garko si è sottoposto ad accertamenti nella clinica romana di Villa Stuart e al momento è a casa in condizioni delicate, come ha spiegato su Instagram il suo manager, Nando Moscariello. Queste le sue parole:

“Eccoci finalmente a casa. Gabriel è rientrato con me, è qui, sta riposando, la situazione non è delle migliori perché è sotto sedativi, pieno di dolori. Bisognerà aspettare altri accertamenti per avere una giusta diagnosi perché sospettano una serie di cose ma purtroppo bisogna aspettare. Al momento vi parlo per conto suo, ringrazio tutti i fan, tutte le persone che stanno scrivendo, che stanno telefonando e ringraziamo tutta la produzione di Ballando, di Ballandi, la Rai, tutti. Vi terremo aggiornati”.

In una storia successiva, pubblicata intorno alle 15, Moscariello fornisce i dettagli di un'ulteriore visita e aggiunge: "Farà una risonanza magnetica mercoledì, la botta è stata molto forte e il braccio è gonfio".

Garko infortunato, l'annuncio di Milly Carlucci

A dare notizia dell'infortunio di Garko era stata, appunto, Milly Carlucci, con un video pubblicato sui social nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre: “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Durante le prove Gabriel Garko purtropposi è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito insomma direi piuttosto seria. Attualmente è a Villa Stuart, siamo tutti ovviamente intorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto e il supporto possibile e immaginabile ma adesso in realtà lui è nelle mani dei medici che ci devono dire come possiamo gestire questa situazione. Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande, il più grande in bocca al lupo a Gabriel che noi sicuramente vogliamo rivedere qui in pista sabato e lo aspettiamo qui in pista sabato, ma attendiamo sviluppi. E quindi, Gabriel, un bacione e un grande in bocca al lupo”.

Anche Costamagna e Zanicchi infortunate

Quella di Garko non è l'unica grana per Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le Stelle, visto che altre due concorrenti del programma sono vittime di acciacchi. Da Luisella Costamagna, in difficoltà da alcuni giorni, a Iva Zanicchi, la cui presenza nella prossima puntata è a rischio. Elementi che comportano certamente difficoltà nella strutturazione della prossima puntata, pur rimanendo temi di dibattito che possono contribuire ad alimentare la discussione sul programma negli spazi d'approfondimento delle altre trasmissioni Rai, generando un effetto traino positivo.