Ballando con le stelle, Gabriel Garko rischia di uscire: “Si è infortunato, è con i medici”

A cura di Stefania Rocco

La partecipazione di Gabriel Garko a Ballando con le stelle potrebbe essere a rischio. A comunicarlo è stata Milly Carlucci, conduttrice del programma di Rai1. Con un video diffuso sui social, la padrona di casa ha fatto sapere che Garko si è infortunato durante gli allenamenti e che al momento si trova in clinica. Non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro nel programma e se sabato sera potrà scendere in pista. La stessa Milly, come da lei stessa dichiarato, è in attesa di aggiornamenti.

Milly Carlucci comunica l’infortunio di Gabriel Garko

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le stelle. Durante le prove, Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito seria”, ha fatto sapere Milly comparendo in un video diffuso sui social, “Attualmente è a Villa Stuart (una clinica romana, ndr). Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il confronto e il supporto possibile e immaginabile ma al momento è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Da parte nostra c’è il più grande in bocca al lupo a Gabriel. Lo vogliamo in pista sabato e lo attendiamo ma aspettiamo sviluppi”.

Il silenzio di Giada Lini e Gabriel Garko

Dopo la notizia dell’infortunio resa nota da Milly Carlucci, non ci sono stati ulteriori aggiornamento. Tace il profilo Instagram di Gabriel Garko. L’attore, che al momento si troverebbe in clinica, non ha aggiunto altro in merito alle sue condizioni di salute rispetto a quanto già dichiarato dalla conduttrice di Ballando con le stelle. Nemmeno Giada Lini, la maestra di ballo che lo accompagna in trasmissione, ha commentato la vicenda. Garko, pur avendo dichiarato di non avere mai ballato omettendo il lungo periodo di allenamenti cui si era sottoposto per girare la fiction su Rodolfo Valentino, è certamente uno tra i talenti più interessanti di questa edizione del talent show, bravo al punto tale da potere sperare di concorrere per la vittoria. Ma saranno i medici che si stanno occupando del suo braccio a decidere quale sarà il suo futuro nel programma.