Gabriel Garko: “Io bravo a Ballando? Mai ballato prima”, ma nel 2013 disse: “Ballo 9 ore al giorno” Gabriel Garko, in risposta a chi a Ballando con le stelle gli chiede se abbia mai ballato prima considerata la sua bravura sul palco, risponde di no. Eppure, 10 anni fa, dichiarò di essersi allenato a ballare 9 ore al giorno per girare la fiction su Rodolfo Valentino.

A cura di Stefania Rocco

Gabriel Garko dichiara di non avere mai ballato prima di Ballando con le stelle. Nel corso della terza puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, l’attore ha negato di essersi allenato nel ballo prima di partecipare al programma. La sua bravura, quindi, sarebbe frutto di un talento naturale. Ma è andata davvero così?

Gabriel Garko: “Non ho mai ballato”

A margine dell’ottima esibizione portata sul palco di Ballando con le stelle nella terza puntata del 22 ottobre, Ivan Zazzaroni commentò così la performance dell’attore: “Non so se non hai mai ballato. Se non hai mai ballato, hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io credo che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere qua, non credo non abbia mai ballato”. “Ho una buona memoria. Imparo la coreografia a memoria. Imparo quello e cerco di interpretarlo però non ho mai ballato”, rispose Garko scatenando un applauso spontaneo del pubblico.

Gabriel Garko: “Per fare Rodolfo Valentino ho ballato 9 ore al giorno”

Ma a gennaio 2013, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Gabriel Garko dichiarò il contrario di quanto detto sul palco di Ballando con le stelle nella terza puntata del 22 ottobre. L’attore, protagonista della fiction su Rodolfo Valentino, in onda su Canale5, ammise di essersi allenato per un gran numero di ore al giorno al fine di essere credibile nel ruolo del noto seduttore che fu anche un ottimo ballerino: “Un po' mascalzone, direi, uno che si è bruciato un'intera eredità in una settimana, uno chiamato a Hollywood grazie al classico colpo di fortuna. Era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l'ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo”.