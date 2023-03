Attilio Romita e Mimma Fusco si sposano: “Le ho fatto la proposta appena uscito dal GF Vip” Attilio Romita nella puntata del GF VIP ieri sera ha raccontato che sposerà Mimma Fusco. Signorini ha intervistato la coppia per il prossimo numero del settimanale Chi: “Alfonso, voglio che sia tu il testimone di Mimma. È molto affascinata da te”, le parole del giornalista in puntata.

A cura di Gaia Martino

Dopo la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP, Attilio Romita è tornato dalla sua Mimma Fusco. La coppia nel corso del reality si era separata, la donna aveva deciso di allontanarsi, ferita dal rapporto che legava il suo compagno a Sarah Altobello. Ritornati alla quotidianità, il giornalista ha ritrovato la sua dimensione: "Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa" ha raccontato nel corso della puntata di lunedì 13 marzo 2023. L'ex concorrente ha ritrovato il sorriso tra le braccia della sua compagna che temeva di perdere. Una volta uscito dalla casa, le ha chiesto di sposarlo: Alfonso Signorini sarà il testimone.

Attilio Romita e la proposta di matrimonio a Mimma Fusco

Alfonso Signorini ha anticipato che il prossimo numero del settimanale Chi racconterà della storia d'amore tra Attilio Romita e Mimma Fusco. Il giornalista ha chiesto alla sua compagna di sposarlo: "Le ho già dato l'anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale", alcune parole riprese dalla pagina di giornale mostrata in puntata. Attilio Romita ha raccontato di volere Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, suoi ex inquilini, come testimoni di nozze, per Mimma Fusco desidererebbe Alfonso Signorini: "Tu Alfonso per lei, è così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei", ha confessato al conduttore.

La dedica di Mimma Fusco durante la puntata

Durante la puntata del GF VIP, Mimma Fusco ha aggiornato il suo profilo Instagram con una dedica al futuro marito. "Love my life" è la canzone che accompagna la realizzazione del ritratto del noto giornalista: "disegno a matita su foglio liscio", spiega, prima di mostrare il disegno finito.