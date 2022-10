Attilio Romina smaschera gli autori del GFVip: “Sti giochini li facevamo anche noi al telegiornale” Attilio Romita, sempre più insofferente, lamenta un sistema di nomination forzato e la creazione di dinamiche sapientemente montate ad arte tramite i filmati da parte degli autori. Patrizia Rossetti: “Il Grande Fratello è questo, se non vi sta bene quella è la porta rossa”.

Attilio Romita è sempre più insofferente alle regole del GFVip. L'ex volto del Tg 1 si è sfogato con i compagni, stufo di dover sottostare a dinamiche che, sottolinea, sono create ad arte dagli autori. Più il giornalista si dimostra un outsider rispetto al gioco del reality, più il pubblico sembra apprezzarlo, cogliendo in lui la vena più autentica della Casa.

Lo sfogo di Attilio Romita contro gli autori

Parlando con i compagni Romita riflette sulle narrazioni che sono andate in onda durante le ultime puntate. Per fare un esempio, tira in ballo lo sfogo di Giaele che di recente è stata bollata come "stuzzicatrice" ufficiale di Antonino Spinalbese. "Va in onda un lungo pezzo sulle lacrime di Giaele che dice ‘Non so come fare, se mio marito vede tutto questo rischio il divorzio’. Montano un lungo servizio della nostra conversazione in cui non c’era nessuno intorno e pur di non mostrare me che facevo le domande mettevano la faccia di Charlie con la maglietta a righe che stava da tutt’altra parte", spiega il giornalista. "Ti devo dire altro? Li facevamo anche noi al telegiornale questi giochetti".

La replica di Patrizia Rossetti

Tutti d'accordo sul fatto che le dinamiche vengano spesso e volentieri "gonfiate" dagli autori per poter creare i blocchi necessari alla narrazione di una puntata in prima serata. Tuttavia Patrizia Rossetti ha qualcosa da ridire, sostenendo che i Vip abbiano scelto volontariamente di partecipare sapendo a che gioco avrebbero giocato. "Ragazzi, il Grande Fratello non è la tribuna politica, non è Carta Bianca, è il Grande Fratello e il Grande Fratello vuol fare uscire queste ca*ate. Se non vi va bene, quella è la porta rossa e si va via".

Non una valida scusa per Romita, che giorni prima aveva già fatto presente di non essere soddisfatto del suo percorso. In quel caso il giornalista lamentava che il fatto che anche il sistema delle nomination e delle immutità sia eccessivamente forzato dagli autori: "Li mettono tutti con l’immunità", ha detto a proposito dei concorrenti ritenuti più forti nel gioco. "Appena vedono che qualcuno di loro è a rischio scatta l’immunità come due cretini".