Ascolti TV venerdì 30 giugno: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ragazza e l’ufficiale Nella prima serata di venerdì 30 giugno, è andata in scena la sfida tra la replica di Tali e Quali proposta da Rai1 e la serie turca La ragazza e l’ufficiale trasmessa da Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto di venerdì 30 giugno, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla replica di una puntata di Tali e Quali, show condotto da Carlo Conti. Canale5, invece, ha proposto la serie tv La ragazza e l'ufficiale. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Tali e Quali batte La ragazza e l'ufficiale

Venerdì 30 giugno, Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata del 2022 di Tali e Quali, versione "nip" di Tale e Quale Show. Prima della messa in onda, il conduttore Carlo Conti è intervenuto con un breve video, spiegando perché hanno deciso di ritrasmettere una puntata in cui Massimo Lopez imitava Maurizio Costanzo. Ritenendolo un pilastro della televisione italiana, hanno considerato l'imitazione di Lopez come un modo per rendergli omaggio. Il programma è stato seguito da 2.029.000 spettatori pari al 15.4% di share, attestandosi come programma più visto. Canale5 ha proposto La ragazza e l'ufficiale. Serie turca con Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah. La puntata è stata seguita da 1.784.000 spettatori con il 13.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso un nuovo episodio della serie Tutti mentono, che ha registrato 382.000 spettatori con il 2.7% di share. Rai3 ha lasciato spazio a I giorni del coraggio, film di Saul Dibb con Sam Claflin, Paul Bettany, Asa Butterfield e Stephen Graham. Italia1 ha proposto due episodi della serie Chicago P.D. che hanno registrato 1.084.000 spettatori pari al 7.1% di share. Infine, Rete4 ha trasmesso Quarto Grado – Le storie. Il programma ha interessato 1.224.000 spettatori con il 10.5% di share.