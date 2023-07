Ascolti tv venerdì 14 luglio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La Ragazza e l’Ufficiale Venerdì 14 luglio il programma più seguito è la replica di Tali e Quali, lo show di Carlo Conti su Rai 1 che ha attirato 1.999.000 spettatori pari al 16.3% di share. La sesta puntata de La ragazza e l’ufficiale ha totalizzato 1.675.000 spettatori con uno share del 14%.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di venerdì 14 luglio il programma più seguito è la replica di Tali e Quali, lo show di Carlo Conti su Rai 1 che ha attirato 1.999.000 spettatori pari al 16.3% di share. Cifre irrisorie se si pensa agli ascolti che registra il programma musicale durante la stagione televisiva, ma i palinsesti sono ormai scarni e le reti pensano già al prossimo autunno. Nel frattempo non resta che godersi qualche replica, in attesa del prossimo 22 settembre, quando è già stato annunciato che ripartirà la nuova edizione di Tale e Quale Show.

Canale 5 punta sulla serialità turca

Su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata de La ragazza e l’ufficiale, la serie tv turca che racconta la storia di Seyit e Sura alle prese con una serie di eventi durante i difficili tempi di guerra. Come sempre gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity, il che non deve aver spinto anche i più appassionati alla seriatlità turca ad incollarsi davanti al piccolo schermo durante un caldo venerdì sera d’estate. Ecco perché l’appuntamento su Canale 5 ha registrato appena 1.675.000 spettatori con uno share del 14%.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, nella prima serata di venerdì 14 luglio Rai2 con L’Isola delle 30 Bare è stata seguita da 519.000 spettatori (4%). Su Italia1 Chicago P.D. ha registrato 1.290.000 spettatori pari al 9.4%. Su Rai3 Judas and the Black Messiah è arrivato a 321.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha totalizzato un a.m. di 1.027.000 spettatori (9.6%). Su La7 La pantera rosa ha raggiunto 404.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Aria di mare è stato visto da 324.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha interessato 342.000 spettatori (2.5%).