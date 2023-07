Ascolti tv venerdì 7 luglio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ragazza e l’ufficiale Gli ascolti tv di venerdì 7 luglio 2023: chi ha vinto tra la replica di Tali e Quali proposta da Rai1 e la serie La ragazza e l’ufficiale in onda su Canale5. Tutti i dati Auditel.

A cura di Stefania Rocco

Il palinsesto estivo di venerdì 7 luglio 2023 ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1, in particolare, ha trasmesso in replica Tali e Quali, format condotto da Carlo Conti che, sulla scia di Tale e Quale Show, vede esibirsi personaggi sconosciuti alle prese con riuscitissime imitazioni. Su Canale5, invece, è andato in onda un episodio della serie turca La ragazza e l’ufficiale. Vediamo quale tra le due proposte ha guadagnato il titolo di proposta più vista della serata.

Tali e Quali più visto de La ragazza e l’ufficiale

Rai1 ha riempito il palinsesto della prima serata di venerdì 7 luglio con la replica di Tali e Quali, condotto da Carlo Conti. A sintonizzarsi sulla prima rete Rai per la versione “Nip” di Tale e Quale Show sono stati 2.064.000 spettatori con 15.9% di share. L’episodio della serie La ragazza e l’ufficiale, in onda su Canale5, ha invece intrattenuto 1.599.000 spettatori con il 12.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Su Rai 2 l'episodio della miniserie mistery L’isola delle trenta bare ha intrattenuto 607.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai 3 il film drammatico del 2021 Il cattivo poeta, con Clotilde Courau e Sergio Castellitto, è stato seguito da 534.000spettatori con il 3.7% di share. Su Rete 4 il programma di approfondimento Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi, è stato seguito da 1.131.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Italia 1 la serie Chicago PD ha interessato 1.218.000 spettatori con l'8.4% di share. Su La7 Mississippi Burning – Le radici dell’odio è stato seguito da 490.000 spettatori e il 3.7% di share. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il telefono senza fili è stato la scelta di 328.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha fatto registrare 376.000spettatori con 2.6il % di share.