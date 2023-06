Ascolti tv venerdì 9 giugno: chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e La ragazza e l’ufficiale Gli ascolti tv di venerdì 9 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra lo show di Rai1 “Una voce per Padre Pio” e la prima puntata della nuova fiction turca “La ragazza e l’ufficiale” su Canale 5. Tutti i dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv proposto ai telespettatori per la serata di venerdì 9 giugno 2023, si è diviso tra programmi di intrattenimento, trasmissioni dedicate all'informazione e all'approfondimento giornalistico e nuove prime visioni. Nel dettaglio, su Rai1 è andato in onda lo show "Una voce per Padre Pio", condotto da Mara Venier, mentre su Canale 5 è stata trasmessa la prima puntata della nuova serie turca "La ragazza e l'ufficiale". Stando ai dati Auditel raccolti, ecco chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

La ragazza e l'ufficiale, la serie turca che conquisterà il pubblico

È ormai da qualche tempo che Mediaset ha aperto i suoi palinsesti alle serie di produzione turca, riscontrando un certo successo da parte del pubblico che, subito, si è appassionato alle storie raccontate in titoli come "Daydreamer", "Terra amara" e tanti altri che sono riusciti a ritagliarsi una fetta di telespettatori.

La serie "La ragazza e l'ufficiale" è in realtà un prodotto del 2014, che in patria ha riscosso un notevole successo, pur fermandosi a solo due stagioni, tratte dai romanzi della scrittrice Nermin Bezmen. La prima puntata in Italia è stata seguita da 1.742.000 spettatori con uno share del 12.9%.

Ad aggiudicarsi la serata, stando ai dati inerenti agli ascolti tv, è stato lo show di Rai1, condotto da Mara Venier, ovvero Una voce per Padre Pio, che è stato visto da 2.109.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 il finale di Spirale di Bugie è stato seguito di 720.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Italia1 Chicago P.D. è stata la scelta di 1.078.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Atletica Leggera – Diamond League, in onda dalle 20:58 alle 23, ha appassionato 841.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha segnato 1.510.000 spettatori con l'11.7% di share. Su La7 Propaganda Live ha raccolto 709.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 I Delitti del BarLume in replica ha segnato 270.000 spettatori col 2% di share. Sul Nove LBA Playoff, dalle 20:32 alle 22:39, ha interessato 194.000 spettatori con l'1.1% di share.