La ragazza e l’ufficiale, ultime puntate: cast e anticipazioni della nuova serie turca di Canale 5 “La ragazza e l’ufficiale” è una serie di Canale 5 ispirata ad una storia vera: Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea ed uno dei migliori ufficiali dello Zar, e la russa Sura si innamorano perdutamente e dovranno combattere contro le loro famiglie per proteggere il loro amore. La serie, composta da 5 puntate, si avvia alla sua conclusione.

Da venerdì 9 giugno è arrivata in prima serata su Canale 5 "La ragazza e l'ufficiale", la nuova serie turca ambientata in Russia, costruita come un dramma storico e ispirata ad una storia vera, i cui protagonisti sono perdutamente innamorati. Il titolo originale è Kurt Seyit ve Şura, ed è tratta dal best seller della scrittrice Nermin Bezmen, in cui si narra un appassionante triangolo amoroso tra Kurt, il primogenito di una famiglia turca della Crimea, la sua sposa Şura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa, e Petro, coraggioso soldato e vecchio amico di Kurt, personaggi che sono realmente esistiti. Le puntate che compongono la prima stagione della serie sono 13, sommate a quelle del secondo capitolo, sono in totale 21. I protagonisti sono Kıvanç Tatlıtuğ che interpreta Kurt Seyit Eminof e Farah Zeynep Abdullah che ha il ruolo di Alexandra "Şura" Verjenskaya. Il finale di stagione è ormai vicino e con le ultime puntate si scoprirà come finisce la serie.

Anticipazioni puntata venerdì 30 giugno

Le anticipazioni della quarta puntata de La ragazza e l’ufficiale, in onda venerdì 30 giugno. Sura è preoccupata per Tatya e le sue condizioni di salute, dal momento che improvvisamente è vittima di una forte emorragia che, però, porterà la donna ad abortire, nonostante sia stato chiamato un medico per poter intervenire quanto prima.

Sura vorrebbe stare accanto a Seyit, ma lui è andato dalla sua famiglia. Lui, intanto, ha voluto confidare ai suoi familiari di essersi fidanzato, rivelandone anche l’identità. Il padre, quindi, gli impone di non frequentare più ragazze russe, scatenando il disappunto di Seyit che dopo un aspro litigio, scappa dalla fattoria.

Intanto, Petro confida agli amici di avere notizie di Misa, pare sia diventato capo dei ribelli e si stia dirigendo verso la Crimea. Insieme a Syeit e Celil, quindi, decide di andare a cercare delle armi, per fronteggiare possibili attacchi.

Quante puntate sono e dove vederla in diretta, streaming e replica

Gli episodi della serie "La ragazza e l'ufficiale" sono in tutto 21, tra prima e seconda stagione. Attualmente nei palinsesti Mediaset è prevista solo la prima stagione, quindi i primi tredici episodi, suddivisi in cinque puntate, in cui saranno trasmessi mediamente tre episodi a serata. La serie può essere recuperata su Mediaset Infinity, dove è possibile vederla anche in streaming. L'appuntamento con la serie è previsto ogni venerdì sera:

prima puntata venerdì 9 giugno 2023

seconda puntata giovedì 15 giugno 2023

terza puntata venerdì 23 giugno 2023

quarta puntata venerdì 30 giugno 2023

quinta puntata venerdì 7 luglio 2023

La trama ispirata ad una storia vera

Nel corso della Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito ed è costretto a tornare a San Pietroburgo, dove intanto è scoppiata la rivoluzione. In quanto soldato dell'esercito zarista, sia lui che la sua giovane moglie, Sura, non possono restare nella Russia bolscevica, dove non sarebbero al sicuro. Contro il volere delle rispettive famiglie, i due decidono di fuggire, dando inizio ad un viaggio pericoloso, che li porterà in terre desolate, oltre che ghiacciate.

Il loro intento è quello di cercare un posto in cui trovare rifugio a Istanbul, dove l'Impero Ottomano è sul punto di crollare. Intanto, anche il loro amore, subisce diversi scossoni per motivi che riguardano l'intromissione della famiglie, le aspettative sociali e gli eventi della macro storia che cambiano le esistenze degli individui.

La storia è ispirata agli avvenimenti realmente accaduti tra un ufficiale dell'esercito che si innamora di una ragazza russa, durante la Prima Guerra Mondiale. Questo amore è stato lo spunto da cui è partito il racconto dei romanzi Kurt Seyt & Shura del 1992 e Kurt Seyit & Murka del 1993, scritti da Nermin Bezmen.

Demet Özdemir in La ragazza e l’ufficiale

La prima puntata de La ragazza e l'ufficiale

Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale: il tenente Seyit Eminof partecipa ad un ballo organizzato dal suo amico Petro, un ex ufficiale. Lì incontra Sura, Alexandra Verjenskaya, detta Sura, la piu’ giovane delle tre sorelle, figlie di Julien Veriensky. I due non sono indifferenti, ma Seyeit parte per la Crimea e Sura resta a Pietrogrado per assistere il padre.

Il tenente torna in Russia dalla Crimea, e ritrova Sura. Tra i due nasce un interesse sempre più crescente, finché non arrivano a dichiararsi l’un l’altra. Il loro amore viene ostacolato da Petro che fa credere a Sura si tratti di una scommessa, e intanto comunica a Seyeit che lo zar lo vuole a combattere in Galizia. Seyit è davvero innamorato di Sura e farà di tutto prima di partire per conquistarla, dopo che lei lo ha visto avvicinarsi alla Baranessa Lola.

La seconda puntata del 15 giugno

Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno prima che lui parta per il fronte. Passano mesi, Sura non ha più notizie, ma continua a scrivergli lettere, sperando di poter avere un futuro insieme. Intanto, la madre di Petro fa intendere a Karherina che lui ha un interesse per Sura e vorrebbe sposarla.

Quando viene a sapere che la sua famiglia sta organizzando un matrimonio a sua insaputa, Sura litiga per difendere l’amore con Seyit, impegnato a combattere. Durante la battaglia uno dei suoi più cadi amici, Vlademir, perde la vita. Durante la festa di fidanzamento di Valentina e Konstantin fa il suo ingresso la baronessa Lola, che importuna Sura, che si arrabbia, provocando a sua volta l’ira di Valentina. Nel frattempo pare che Petro sia anche un traditore, che rifornisce di ribelli.

Valentina e Sura litigano, perché secondo la sorella Sura e Seyit dovrebbero lasciarsi. Lui, intanto, scrive lettere alla sua amata, che però non arriveranno mai a destinazione, perché bruciate da Petro, il quale ha detto a Sura che il suo amato è morto in battaglia.

La terza puntata del 23 giugno

Nel settimo episodio della serie, Seyit si risveglia dallo stato di incoscienza e torna a Pietrogrado, ma la città è in subbuglio per l’abdicazione dello zar. Cecil e Seyit decidono di partire dalla Crimea e di fermarsi da Sura, ma passano prima a salutare Petro che non si aspettava di vedere Seyit. Petro gli comunica che Misa, dove sono diretti, è stata presa dai ribelli, quindi chiede loro di stare attenti, ma organizza un’imboscata a Misa, poi a Celil e Seyit, che però riescono a scamparla. Sura, sconvolta dagli ultimi avvenimenti, è pronta a lasciare la sua casa con la madre e le sorelle.

L'ottavo episodio si apre, invece, con un colpo di scena. Seyit, con Celil e Tatya torna s Kislovodsk per poter incontrare Sura. Una volta arrivati, trovano l’abitazione distrutta e temono di non rivederla mia più, ma alla fine Seyit e Sura riescono a rincontrarsi, ma non mancheranno gli ostacoli. Il tenente vorrebbe chiedere la mano della ragazza, ma la famiglia non è d’accordo. Misa e i genitori di Petro sono stati fatti prigionieri. In Crimea, Zahide e i figli attendono il ritorno di Seyit, ma qualcosa turba Mirza.

Il cast della nuova serie turca: attori e personaggi

I personaggi attorno a cui ruota l'intero racconto sono, di fatto, poco più di una decina che, in un modo o nell'altro, restano per la durata di tutti gli episodi. Oltre ai protagonisti, gli appassionati di serie tv ricorderanno anche Demet Özdemir, volto della serie Daydreamer in cui interpretava Sanem, accanto a Can Yaman. Di seguito i ruoli principali: