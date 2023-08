La ragazza e l’ufficiale 1 e 2: perché in Italia le stagioni vanno in onda insieme e fino a quando La ragazza e l’ufficiale”è la serie turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5. Rispetto alla versione originale, in Italia il numero degli episodi e la durata di ognuno sono stati modificati. Mediaset, inoltre, ha deciso di mandare in onda sia prima che seconda stagione, una di seguito all’altra. Ecco la programmazione di agosto e quando potrebbe finire.

A cura di Ilaria Costabile

Un'altra serie turca ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, si tratta di "La ragazza e l'ufficiale", in onda dal 9 giugno in prima serata su Canale 5. Rispetto alla versione originale, però, sono stati apportati dei cambiamenti riguardanti la struttura della serie, che hanno avuto ripercussioni anche sulla durata delle puntate e sulle settimane di programmazione previste per questa estate. In Italia, infatti, prima e seconda stagione sono trasmesse una di seguito all'altra.

Quanti episodi sono tra prima e seconda stagione

"La ragazza e l'ufficiale" si compone, in totale, di due stagioni: la prima con tredici episodi, la seconda invece divisa in otto episodi, ognuno dei quali in Turchia raggiungeva una durata media di 90-100 minuti. In Italia, invece, le cose sono state impostate diversamente. Si è scelto, infatti, di raddoppiare il numero di episodi della prima stagione portandoli a 26, divisi in nove puntate (tre episodi per ogni puntata, l'ultimo solo due); stesso metodo usato per quelli della seconda che da otto sono passati a sedici. Il motivo risiede nella diversa durata di ogni episodio, che è stato dimezzato, quindi, ad un tempo complessivo di 40 minuti, portando al raddoppiamento del numero di puntate della serie.

Per quanto tempo andrà in onda La ragazza e l'ufficiale

Su Canale 5 è andata in onda la prima stagione, che si conclude con la puntata di venerdì 4 agosto in prima serata. A seguire, da domenica 6 agosto quindi, andranno in onda gli episodi della seconda stagione che, stando alla divisione italiana, saranno quindi sedici. È cambiato, però, il giorno di messa in onda: dal venerdì, infatti, si è passati alla domenica sera. Verosimilmente, la programmazione de La ragazza e l'ufficiale si protrarrà fino a fine agosto. Successivamente, le intenzioni sono più che positive, anche se ancora non è stata ancora stabilita la programmazione di settembre.

La ragazza e l'ufficiale 3 si farà? Cosa sappiamo

Nonostante la serie abbia riscontrato un notevole successo, non solo in Turchia, da quando nel 2014 fu trasmessa su Star Tv (la rete turca), al momento le ultime notizie riportano che non si è pensato di realizzare una terza stagione. Sebbene ci fossero i margini anche narrativi per continuare il racconto, La ragazza e l'ufficiale 3 non è andata in produzione. Chissà se il grande ritorno in termini di pubblico potrà condurre a una riflessione diversa sul futuro della serie.