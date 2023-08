Ascolti tv domenica 27 agosto: chi ha vinto tra L’allieva e La ragazza e l’ufficiale I dati Auditel di domenica 27 agosto. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la fiction L’allieva trasmessa da Rai1 e la serie La ragazza e l’ufficiale in onda su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 27 agosto ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi sportivi e documentari. Rai1 ha trasmesso la replica di due episodi della fiction L'allieva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Canale5 ha proposto una nuova puntata della serie turca La ragazza e l'ufficiale. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra L'allieva e La ragazza e l'ufficiale

Rai1 ha lasciato spazio alla replica di due episodi della terza stagione de L'allieva. La fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale è stata seguita da 1.316.000 spettatori pari al 10.1% di share. Dati che non sono bastati per primeggiare. Canale5 ha trasmesso due nuovi episodi della serie La ragazza e l'ufficiale. La serie turca con Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Fahriye Evcen e Birkan Sokullu ha registrato 1.605.000 spettatori con il 13.3% di share, attestandosi come programma più visto della serata in termini di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai2 ha puntato i riflettori sui Mondiali di Atletica 2023, che sono stati seguiti da 1.721.000 spettatori pari all’11.9% di share. Un ottimo risultato, migliore rispetto a quello riportato da Rai1. Rai3 ha trasmesso Le ragazze. Il documentario che narra le storie delle ventenni di ieri ha interessato 730.000 spettatori con il 5.6% di share. Italia1 ha lasciato spazio a due episodi della serie FBI – Most Wanted, che ha intrattenuto 799.000 spettatori con il 5.7% di share. Rete4 ha proposto Caccia al tesoro. Il film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Christiane Filangieri è stato seguito da 456.000 spettatori con il 3.4% di share. La7, infine, ha intrattenuto il suo pubblico con i misteri della vispa Miss Marple che ha registrato 226.000 spettatori con il 2.2% di share.