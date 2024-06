video suggerito

Ascolti tv sabato 22 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei e Lo Show dei Record Gli ascolti di sabato 22 giugno 2024: chi ha vinto tra Rai1 e Canale 5. La partita degli Europei tra Belgio e Romania batte la replica de Lo Show dei Record con Gerry Scotti.

Il palinsesto televisivo di ieri, sabato 22 giugno 2024, ha regalato ai telespettatori programmi di informazione, intrattenimento, film cult, serie televisive e ancora tanto sport. Su Rai1 è stata trasmessa la partita valida per gli Europei di Calcio 2024 tra Belgio e Romania, terminata con il risultato di 2-0. Su Canale 5, invece, la replica de Lo show dei record con Gerry Scotti.

La sfida tra Rai1 con Belgio-Romania e Canale 5 con Lo show dei record

Belgio-Romania, in onda su Rai1, ha realizzato 4.256.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha invece conquistato 1.387.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Stravince, dunque, ancora una volta il calcio su Rai1: il Belgio di Domenico Tedesco ha battuto 2 a 0 la Romania con le reti di Tielemans e De Bruyne. Per Lukaku, invece, terza rete annullata per un fuorigioco.

Gli ascolti tv sulle altre reti generaliste

Questi, invece, gli ascolti tv sulle altre reti generaliste. La strana signora della porta accanto, in onda su Rai2, è la scelta di 819.000 spettatori netti per il 5.5% di share. Windstorm – Contro ogni regola, film in onda su Italia1, è stato visto da 737.000 spettatori per il 5.3% di share. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta: 756.000 spettatori e il 5.6%. Su Rete4: Fuochi d’artificio fa segnalare 777.000 spettatori e il 5.5% di share. Su La7 il film di Ferzan Ozpetek Mine vaganti, con Riccardo Scamarcio, Massimiliano Gallo, Ennio Fantaschini ha invece fatto registrare 586.000 spettatori netti per uno share complessivo del 4.1%. Su Tv8 il game show 4 Ristoranti ha fatto invece registrare 335.000 spettatori netti per uno share complessivo del 2.3%. Sul Nove Il Branco – L’Omicidio di Desiree Piovanelli ha fatto invece registrare un totale di 280.000 spettatori netti per il 2% di share.